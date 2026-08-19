Vitézy Dávid: Indul a győri vasúti fővonal fejlesztése

Eredményesen lezártuk a kivitelezési tendert: átépítjük az Almásfüzitő – Komárom szakaszt, így a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés – számolt be Vitézy Dávid szerda reggeli Facebook-posztjában a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként megvalósuló fejlesztésről. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, hogy a Budapest-Győr fővonal egyik, 160 kilométer/órás sebességre eddig alkalmatlan szakaszának átépítésével lehetővé teszi a gyorsabb, biztonságosabb és utasbarátabb közlekedést.
Az EU Kohéziós Alapjának finanszírozásával legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon 36,3 milliárd forintért. – Az egész szakaszon teljesen újjáépül a pálya, a váltók váltófűtést kapnak. Az érintett 13,6 kilométeren belül, Szőny megállóhelynél 1600 méter hosszban ívkorrekcióra van szükség a 160 kilométer/óra eléréséhez, vagyis kissé arrébb helyezzük a pályát – tette hozzá a tárcavezető, aki ismertette a munkálatok utasok számára is fontos részleteit:
Szőny közelében az 1-es főút sorompóját közúti felüljáróval váltják ki, három kisebb útátjáró pedig megszűnik, ezeket úgy pótolják, hogy új út épül más átjárótól, valamint az új közúti felüljáró és új gyalogos-kerékpáros aluljáró biztosítja az átkelést a vasúton.
Almásfüzitő-felső állomáson és Szőny megállóhelyen magasperonok épülnek, hogy akadálymentesen lehessen használni a vasutat.
Almásfüzitő-felsőn peronaluljáró, Szőny megállóhelyen gyalogos felüljáró készül liftekkel.
a vonalon két helyen, az almásfüzitői temetőnél és Szőnyben, a Stadion útnál létesül gyalogos, kerékpáros aluljáró.
Szőny megállóhelyen, az 1-es főút és a vasút közötti területen P+R és B+R parkoló létesül.
Miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet, ezen a szakaszon 120-as a pálya. A sebesség növelésén túl az is célunk, hogy a le- és felszálló utasoknak komfortosabb legyen a környezet, a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé, és hogy biztonságosabb legyen a vasúti és a közúti közlekedés is. Az eredményes közbeszerzést követően hamarosan szerződést kötünk, a tervezett fejlesztés várhatóan 2030-ig valósulhat meg – ígérte Vitézy Dávid.Több ezer milliárdos vasútfejlesztés jön, meghosszabbítják a 3-as metrót, de az új HÉV-kocsik aligha érkeznek meg időbenMagyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormányAz elmúlt egy év alatt a MÁV minden ötvenedik vonata késett legalább húsz percet