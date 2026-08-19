Győr;Vitézy Dávid;Komárom;Bécs;vasútfejlesztés;gyorsaság;Almásfüzitő;2030;

2026-08-19 09:56:00 CEST

Vitézy Dávid: Indul a győri vasúti fővonal fejlesztése

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt jelenti, hogy az Almasfüzitő-Komárom szakasz átépítésével a bécsi fővonal is gyorsabb lesz, legkorábban 2030-tól. A tendert a Swietelsky nyerte 36,3 milliárd forintos ajánlatával.