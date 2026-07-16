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2026-07-16 12:28:00 CEST

Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormány

A miniszterelnök közlése szerint a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.