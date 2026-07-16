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Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormány

A miniszterelnök közlése szerint a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében hozzátette, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Vitézy Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslattal kapcsolatban korábban arról beszélt, hogy az szorosan összefügg az európai uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elkészítésén is, amely tíz évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket.

Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál – közölte Vitézy. A miniszter hozzátette azt is, hogy vadonatúj InterCity-flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon.

Váratlan helyről érte bírálat a volt miniszterelnököt. A Fidesz-közeli lap újságírója, Kacsoh Dániel volt az, aki a tavalyi Pride-ról még úgy nyilatkozott, hogy az Orbán Viktor „mesterterve” volt.