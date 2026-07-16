Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormány

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött – jelentette be Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében hozzátette, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
Vitézy Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslattal kapcsolatban korábban arról beszélt, hogy az szorosan összefügg az európai uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elkészítésén is, amely tíz évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket.
Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál – közölte Vitézy. A miniszter hozzátette azt is, hogy vadonatúj InterCity-flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon.Vitézy Dávid közölte, lecserélik az InterCity-flottátVitézy Dávid: Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész EurópábanVitézy Dávid kirúgta a MÁV igazgatósági elnökét és az igazgatósági tag Parragh Lászlót, teljes személycsere következik