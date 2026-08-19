Cserhalmi György kapja idén a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

kitüntetés;augusztus 20.;Cserhalmi György;Magyar Érdemrend Nagykereszt;

2026-08-19 10:06:00 CEST

Magyar Péter miniszterelnök közlése alapján szimbolikus, hogy a Kossuth-díjas színművészünk veheti át a mostani rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést.

A 2026. augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – adta hírül a Facebookon Magyar Péter.

A miniszterelnök kiemelte, hogy Cserhalmi György csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját.

„Minden magyar ember nevében köszönöm Cserhalmi György színművész úrnak, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Büszke vagyok rá, hogy ő kapja meg a rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést” – fogalmazott Magyar Péter.