Kiutasít két iráni diplomatát Franciaország

Irán;Franciaország;kiutasítás;háború Iránban;

2026-08-19 09:31:00 CEST

Válaszul arra, hogy korábban a teheráni francia nagykövetség két diplomatáját persona non gratának nyilvánították.

Párizs kiutasít két, Franciaországban állomásozó iráni diplomatát, válaszul Irán azon döntésére, hogy a teheráni francia nagykövetség két diplomatáját persona non gratának nyilvánította – jelentette be Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden este.

– Bejelentem, hogy két, Franciaországban tartózkodó iráni diplomatát a következő napokban kiutasítunk – mondta Jean-Noël Barrot a La Montagne című regionális napilapnak adott interjúban, majd a döntést az X közösségi oldalon is megerősítette.

Az iráni külügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy arról tájékoztatta Franciaországot:

a két francia diplomata, akiket a múlt hónapban rövid időre letartóztattak Teheránban, mielőtt elhagyták az országot, nem térhet vissza Iránba.

Július 20-án a francia külügyminiszter elítélte a diplomaták letartóztatását, amit rendkívül súlyos megfélemlítési akciónak nevezett az iráni biztonsági szolgálatok részéről a diplomaták ellen, akik közül az egyiket „zaklatták” is. Az egyik diplomata a nagykövetség kulturális attaséja volt.

Párizs akkor azt állította, hogy a két diplomatát minden ok nélkül több órán át őrizetben tartották és kihallgatták az iráni civil társadalom támogatására irányuló feladataik miatt. Az iráni hatóságok tagadták a történteket, kijelentve, hogy a diplomatákat csak röviden hallgatták ki a biztonsági szolgálatok, miután részt vettek egy találkozón, amelyen több, a hatóságok által keresett személy is jelen volt.

Az iráni hírszerzési minisztérium szombaton azzal vádolta meg Franciaországot, hogy egy széles körű tervet hajt végre, amelynek célja befolyás gyakorlása Iránban és „a terep előkészítése egy franciaországi akcióra Irán függetlensége ellen”.

– Ahelyett, hogy fényt derítettek volna az előre megfontolt és szándékos támadásra, megbüntették volna az elkövetőket, és megtették volna a szükséges lépéseket a létesítményeink és munkatársaink biztonságának garantálására, a nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően, az iráni hatóságok úgy döntöttek, hogy teljesen hamis vádakkal illetik munkatársainkat, és egy beavatkozási ügyet kreálnak, hogy igazolják cselekedeteiket – mondta Glenn Salic helyettes külügyi szóvivő. Hozzátette, hogy

a kiutasítási döntésről értesítették az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövetét, akit bekérettek a külügyminisztériumba.

Hétfőn két iráni grafikus hozzátartozói azt közölték az AFP hírügynökséggel, hogy a július 19-i teheráni letartóztatásuk óta fogva tartják őket, miután találkoztak a két francia diplomatával. Elmondásuk szerint a 46 éves Aria Kasaeit és a 36 éves Elli Nagilut július 19-én vették őrizetbe egy munkamegbeszélés során, amelyen a francia nagykövetség kulturális szolgálatának két képviselője is részt vett, és amelynek témája egy, az iráni francia nagykövetség kulturális szolgálata által támogatott rezidens és művészeti program volt. A találkozó Aria Kasaei otthonában volt Teheránban. A két grafikus a Villa Zadig program vizuális arculatának tervein dolgozott.

Jean-Noël Barrot az interjúban nem említette ezeket a grafikusokat, de hangsúlyozta, hogy „a két diplomatát pont azért támadták meg botrányosan és szándákosan július 19-én, mert Franciaország az iráni nép mellett áll, támogatva művészeiket, tudósaikat és kutatóikat”.

– Az iráni nép, egy nagy nép, a közel-keleti rendkívüli feszültség fő áldozata, amely a 2026. januári tüntetések véres megtorlása és a bombázások közé szorult – fogalmazott a külügyminiszter.

Franciaország és Irán diplomáciai kapcsolatai évek óta rendkívül feszültek. 2023-ban Iránban legalább hét francia állampolgárt vettek őrizetbe. Az utolsó kettő, Cécile Kohler és Jacques Paris április elején hagyhatta el Iránt.