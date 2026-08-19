Kokainozáson kapták a sztárteniszezőt

tenisz;dopping;Nick Kyrgios;

2026-08-19 20:24:00 CEST

Pozitív doppingmintát adott le Nick Kyrgios korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező. Az ausztrál fenegyerek mintájában kokaint találtak. Augusztus 4-től felfüggeszteték és hosszú eltiltásra számíthat.

Kokain nyomaira bukkantak Nick Kyrgios szervezetében a júniusi Mallorcán rendezett viadalon elvégzett vizsgálat során - írja az MTI. A 31 éves játékos a közösségi médiában elismerte vétségét.

„Sajnálom a rajongóimat, a családomat, a szponzoraimat és mindenkit, aki közel áll hozzám. Mindenekelőtt sajnálom a gyerekeket, akik követnek engem. Tudom, milyen példát mutat ez, és mélységesen csalódott vagyok magamban” – fogalmazott a sportoló, akit hivatalosan augusztus 4-től felfüggesztettek és hosszú eltiltásra számíthat.

Hozzátette, az elmúlt pár év sérülései hatalmas terhet tettek rá fizikálisan és mentálisan egyaránt, emiatt nem tudta a magától elvárt szintet hozni, ezt pedig, karrierje végéhez közeledve nem tudta megfelelően feldolgozni. Kyrgios leszögezte, természetesen ez nem mentség a tettére.

A látványos játékáról és magatartásbeli problémáiról is ismert Kyrgios pályafutása legjobbjaként 13. volt a világranglistán, jelenleg csak a 919. helyet foglalja el az ATP-rangsorban. Egyik legnagyobb eredményeként 2022-ben döntőt játszott Wimbledonban, ahol végül a szerb Novak Djokoviccsal szemben maradt alul.