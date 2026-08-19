Nem találkozott azokkal az adatokkal a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelyeket korábban a saját nevében küldött el az Átlátszónak

közérdekű adatigénylés;Átlátszó;játékmotor;túlárazás;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-08-19 15:59:00 CEST

A tárcánál úgy vélik, a kormányváltás és a korábbi tárca feladatainak szétosztása okozhatta a helyzetet. A túlárazott játékmotorok ügyében továbbra is hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak.

A Szociális és Családügyi Minisztérium augusztus 12-én arról érdeklődött az Átlátszónál, hogy a portál kitől kapta meg a bölcsődéknek kiosztott játékmotorok adatait, mert a tárcánál addig nem találkoztak ezekkel az információkkal.

Az adatokat ugyanakkor június elején éppen a minisztérium nevével ellátott válaszban küldték meg az újságnak.

Az Átlátszó még 2025 novemberében közérdekű adatigényléssel fordult az akkori Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM). A kért információkat végül a kormányváltás után, 2026 júniusában kapta meg a KIM közadatos e-mail-címéről, Szociális és Családügyi Minisztérium aláírással, de a válaszoló munkatárs nevét nem tüntették fel. Az adatokból kiderült, hogy a KIM 12 ezer háromkerekű műanyag játékmotort vásárolt Balásy Gyula cégeitől nettó 185,3 millió forintért, további 3 millió forintba pedig a „Családbarát” matricázás került.

Egy játékra így 15 441 forint közpénz jutott, miközben az Átlátszó által bemutatott bolti árak nagyjából 5 ezer forint körül voltak. A járműveket a választási kampány idején fideszes politikusok vitték bölcsődékbe. A legtöbb Pest vármegyébe került, 1611 darab, Borsodba 664, Szabolcsba 653, Nógrádba pedig 141.

A cikk megjelenése után Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter feljelentést tett, és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) most azt tudatta a portállal, hogy az eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja, de a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közöltek.

A minisztérium az adatok útját azzal magyarázta, hogy a kormányváltáskor nem feltétlenül jutott el hozzá minden információ a KIM-től, illetve a szervezeti átalakítás is szerepet játszhatott. Az egykori tárca feladatait három minisztérium között osztották szét, a bölcsődék pedig nem a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, hanem az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerültek. A tárca szerint az átmeneti időszakban a KIM közérdekű adatigényléseit kezelő Perképviseleti és Jogi Osztály már a Szociális és Családügyi Minisztériumot jelölhette meg aláíróként, amikor az új szervezet még nem állt fel teljesen.