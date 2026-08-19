Forma-1: Albon után Sainzcal is szerződést hosszabbított a Williams

Forma-1;Carlos Sainz;

2026-08-19 20:22:00 CEST

A spanyol Carlos Sainz Jr. új, több éves szerződést kötött a Forma-1-es Williams csapatával.

A 31 éves Carlos Sainz Jr. a Williams által szerdán kiadott közleményben úgy fogalmazott: továbbra is elkötelezetten hisz azokban az emberekben, akik a csapatát alkotják, úgy a háttérben, mint a versenyeken dolgozó kollégákban, valamint a színfalak mögött zajló kemény munkában és a befektetésekben - írja az MTI.

A Williams megjegyezte, hogy Sainz és csapattársa, Alexander Albon – a thaiföldi versenyzővel kapcsolatban kedden jelentették be, hogy a 2027-es idényben is náluk szerepel - a világbajnoki mezőny „egyik legfélelmetesebb és legtapasztaltabb párosát alkotja”, ketten együtt több mint 370 nagydíjon indultak, több mint 1600 pontot szereztek és 31 dobogós helyezést értek el. A tájékoztatás kitér rá: mindkét versenyző elkötelezett amellett, hogy a Williams – annak ellenére, hogy a 2026-os év kihívásokkal teli – visszatérjen a legjobbak közé, valamint hisz abban, hogy a csapat fejlesztéseivel ez a cél elérhető.

Sainz tavaly mutatkozott be a Williams színeiben, első évében a kilencedik helyen zárta a világbajnokságot. A most zajló idényben 11 futam után Carlos Sainz Jr. hat pontjával a 15. helyet foglalja el, míg Albon öt pontjával a 16. A mezőny 11 csapata közül a Williams 11 pontjával a kilencedik helyen áll.

A Forma-1-es vb az augusztusi szünet után hét végén Zandvoortban a Holland Nagydíjjal folytatódik.