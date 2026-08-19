Sainz is indulhat az Orosz Nagydíjon

A Toro Rosso spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. a Forma-1-es Orosz Nagydíj harmadik szabadedzésén csapódott a gumifalba. A gyakorlást azonnal leintették, a pilótát pedig kórházba szállították. Már a szombati időmérő előtt a Twitteren üzent, hogy jól van - írja a 24.hu.