A spanyol Carlos Sainz Jr. új, több éves szerződést kötött a Forma-1-es Williams csapatával.
A futam legnagyobb vesztese Max Verstappen, a Red Bull holland háromszoros világbajnok pilótája lett, aki 20 másodperces büntetése miatt csak hatodikként futott be, és tíz ponttal csökkent összetettben az eddigi előnye.
A versenyhétvége magyar idő szerint 19.30 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik.
A 29 éves Sainznak ez pályafutása harmadik futamgyőzelme, és az első Ausztráliában, ahol eddig még dobogóra sem sikerült állnia.
Véget ért a Red Bull és Max Verstappen győzelmi szériája, a Ferrari spanyol pilótája zseniális taktikával utasította maga mögé a riválisokat.
Az Olasz Nagydíj időmérő edzésének dobogóján a címvédő Max Verstappen, a Red Bull kétszeres világbajnoka az itáliai istálló versenyzői közé szorult.
A heves esőzésben rendezett gyakorláson öten - köztük a címvédő és kétszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) - sem teljesítettek mért kört.
A Forma-1 Belga Nagydíj érdekessége, hogy hét versenyző kapott rajtbüntetést motor- és motorelemcserék miatt, így az elért pozíciók borulnak.
A spanyol pilóta kedden jelentette be, hogy a szezon végén befejezi pályafutását a Forma-1-ben.
A Toro Rosso spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. a Forma-1-es Orosz Nagydíj harmadik szabadedzésén csapódott a gumifalba. A gyakorlást azonnal leintették, a pilótát pedig kórházba szállították. Már a szombati időmérő előtt a Twitteren üzent, hogy jól van - írja a 24.hu.
Jól van Carlos Sainz Jr., akinek a balesete miatt félbeszakították a Szocsiban zajló Forma-1-es Orosz Nagydíj szombati szabadedzését.
Véget ért a 2015-ös Dakar-rali, amely, ha úgy vesszük, számos meglepetést hordozott magában. Amire szinte senki sem számított, hogy egyedül a motorosoknál sikerült a címvédés, a spanyol Marc Coma immáron ötödik győzelmét aratta a világ legnehezebb tereprali versenyén.