Nagy Ervin: Százmilliós bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár

bírság;Nagy Ervin;Iváncsa;akkumulátorgyár;

2026-08-19 21:19:00 CEST

A politikus közölte, a hatósági megállapítások között hiányzó levegőszennyezettség-mérés, nem megfelelő védőeszközök és be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is szerepelnek.

Százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án a munkavédelmi hatóság az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára - derül ki a térség tiszás országgyűlési képviselője, kultúráért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzéséből.

Nagy Ervin szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették az üzemben. Az összeszerelő üzemrészben 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. A legutóbbi mérésnél több dolgozónál a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a határértéket.

A politikus posztja szerint nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem. A veszélyes keverékek kezelésekor P3-as légzésvédőre és vegyi hatások ellen megfelelő védőkesztyűre lett volna szükség, ehelyett FFP2-es maszkot és latex kesztyűt írtak elő. A poszt alapján a szennyezett munkaruházat és a tiszta utcai ruházat elkülönítését sem biztosították megfelelően.

A posztból az is kiderül, hogy 2022 és 2026 között 59 munkavállalónál állapítottak meg a jogszabályi határértéket meghaladó fokozott nikkel-expozíciót. Ezeket az eseteket a munkáltató nem jelentette be a munkavédelmi hatóságnak, és a kivizsgálásukat sem végezte el. A bejegyzés a történteket a Tisza-kormány akkumulátorgyárakkal kapcsolatos ellenőrzési politikájával köti össze: minden ilyen üzem működését a lehető legszigorúbban vizsgálják, és feltárják mindazt, amit az Orbán-kormány éveken keresztül elmulasztott ellenőrizni.