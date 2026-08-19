Nagy Ervin: Százmilliós bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár

Százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án a munkavédelmi hatóság az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára - derül ki a térség tiszás országgyűlési képviselője, kultúráért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzéséből.
Nagy Ervin szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették az üzemben. Az összeszerelő üzemrészben 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. A legutóbbi mérésnél több dolgozónál a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a határértéket.
A politikus posztja szerint nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem. A veszélyes keverékek kezelésekor P3-as légzésvédőre és vegyi hatások ellen megfelelő védőkesztyűre lett volna szükség, ehelyett FFP2-es maszkot és latex kesztyűt írtak elő. A poszt alapján a szennyezett munkaruházat és a tiszta utcai ruházat elkülönítését sem biztosították megfelelően.Eljárást indított az iváncsai akkugyárban keletkezett tűz miatt a kormányhivatal
A posztból az is kiderül, hogy 2022 és 2026 között 59 munkavállalónál állapítottak meg a jogszabályi határértéket meghaladó fokozott nikkel-expozíciót. Ezeket az eseteket a munkáltató nem jelentette be a munkavédelmi hatóságnak, és a kivizsgálásukat sem végezte el. A bejegyzés a történteket a Tisza-kormány akkumulátorgyárakkal kapcsolatos ellenőrzési politikájával köti össze: minden ilyen üzem működését a lehető legszigorúbban vizsgálják, és feltárják mindazt, amit az Orbán-kormány éveken keresztül elmulasztott ellenőrizni.A földön ülve vagy térdelve kellett volna végighallgatniuk a műszakvezetőt, kiakadtak az iváncsai akkugyár dolgozói