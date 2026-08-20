Cserhalmi György átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

kitüntetés;augusztus 20.;Cserhalmi György;Magyar Érdemrend Nagykereszt;

2026-08-20 11:14:00 CEST

Kitüntetést kapott Fülöp Botond, vagyis az az ügyvéd is, aki elindította a Novák Katalin bukásához vezető elnöki kegyelmi ügyet.

Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban - derül ki a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolójából.

A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk - mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette: az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el.

Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább.

Az eseményen a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést vehette át Baka András köztársasági elnöktől Cserhalmi György színművész.

Kitüntették Fülöp Botondot, azt az ügyvédet is, aki elindította a Novák Katalin bukásához vezető elnöki kegyelmi ügyet. A Vidéki prókátor művésznéven ismert jogász a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal elismerést vette át az államfőtől.