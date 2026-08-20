Bóka János: Fel kell lépni az önkény ellen

Fidesz;augusztus 20.;önkény;Bóka János;

2026-08-20 10:54:00 CEST

Az ellenzéki politikus közölte, szükséges felemelni hangjukat az ország kiárusításával szemben.

A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az „önkénnyel” és „az ország kiárusításával” szemben a Fidesz frakcióvezetője.

„Hiszem, hogy Szent István művének vannak olyan tanulságai, amik ezer év távlatából is irányadóak. Hiszem, hogy a magyar nemzet határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őriznünk. Hiszem, hogy közösségünk alapja a család, az egyéni jólét alapja a munka, nemzeti jólétünk alapja pedig a szuverén és cselekvőképes állam és a saját lábon álló gazdaság” - fogalmazott Bóka János az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön közzétett Facebook-videójában. A Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az ellenzéki politikus szerint ezért kell ma is fellépniük az önkény ellen, felemelni a hangjukat az ország kiárusításával szemben, megvédeni a magyar családokat, a munka becsületét, az utcák biztonságát és kezet nyújtani határokon túl élő magyaroknak.

„Meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság. Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben, idén, jövőre és azután is. Magyarország és a magyar emberek számíthatnak ránk” - fogalmazott.

Bóka János kifejtette, Magyarország történelme során csak akkor volt sikeres, ha tudta, kiknek az örökébe lép, és mivel tartozik az utána jövőknek. Hangsúlyozta: Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Hitünk, történelmünk és kultúránk ide köt bennünket, Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálnunk - fogalmazott.