Magyar Péter elnézést kért a Tisza Szigetektől, amiért elhanyagolták őket

Margitsziget;Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Szigetek;

2026-08-20 18:31:00 CEST

A miniszterelnök elmondása szerint az volt a szándékuk, hogy a kampányhajrá után a szigetek tagjai kipihenjék magukat. Az elhanyagolást a miniszterelnök továbbá azzal magyarázta, hogy a kormányzás hatalmas feladata miatt kevés idejük volt.

Az államalapítás ünnepén rendezte meg a Tisza Szigetek országos találkozóját a Tisza Párt a Margitszigeten. Az eseményre a szigetek tagjainak előzetesen kellett regisztrálniuk a Tisza Világ applikáción keresztül. Magyar Péter elmondása szerint mintegy nyolc-kilenc ezer ember vett részt a találkozón.

A közel tízezres létszámba azonban nem tartoztak bele a sajtó munkatársai, őket ugyanis nem engedték be a rendezvényre. Elsötétített kordonokkal találkozhattak azok az érdeklődők is, akik nem regisztráltak előzetesen. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt nyilatkozta, hogy nem tudja, miért nem sajtónyilvános az esemény, de ez nem a sajtó ellen szól. A párt sajtósaitól azonban sikerült kideríteni: azért nem mehettek be újságírók, mert a szigettagok nem azért látogattak ki, hogy nyilatkozzanak. Ennek következtében az újságírók a kordonokon kívül kérdezték a találkozóra érkezőket.

Kérdés akadt bőven, hiszen számos kritikus hang jelent meg a nyilvánosságban is a kampányban nagy erőkkel küzdő szigettagok részéről. Elmondásuk szerint ugyanis a választások után elhanyagolva érzik magukat, a kommunikáció egyirányú, és a rendezvények utáni szemétszedés helyett sokkal inkább egy értelmiségi kontrollszerepre számítanának a közösségért való cselekvésben. Radnai Márk azt nyilatkozta az esemény alatt, hogy megérti a szigettagok csalódottságát.

Magyar Péter egy héttel ezelőtt ugyan még nem gondolta volna, hogy részt tud venni a találkozón, de végül egy hosszú beszédet mondott a Margitszigeten a szigettagoknak, akik hatalmas üdvrivalgással fogadták a miniszterelnököt. A Tisza Párt elnöke beszédében elmondta, sokan érezhetik úgy, hogy a választások után magukra lettek hagyva, és nem azt kapták közösségi szinten, amit gondoltak. A miniszterelnök elnézést kért ezért és minden hibáért, amit a választások után elkövettek.

Az elhanyagolásra nem akart kifogásokat keresni, eggyel azonban mégis előállt. „Nekem is 24 órából áll egy nap, és néha úgy éreztem, hogy 36 vagy 48 órát dolgozom. […] Óriási feladat a kormányzás, óriási nehézségeken kellett túllennünk” – mondta. Hozzátette, hogy nem volt szándékuk elhanyagolni a szigeteket, egyetlen szándékuk volt csupán: azt szerették volna, hogy pihenjenek a szigettagok.

A találkozón Magyar Péter mellett beszédet mondtak a párt alelnökei is. Tarr Zoltán elmondta a szigeteknek, hogy nem aktivisták pusztán, hanem közösségek. Ezután kiemelte a legkedvesebb élményét a Tisza Szigetekkel kapcsolatban, ami az, hogy egyre többen vannak, és folyamatosan sokasodnak.

Radnai Márk arról beszélt a színpadon, hogy szerinte semmilyen különbség nincs közte és a helyszínen jelen lévők között, hiszen mindannyian a rendszerváltásért dolgoztak. Forsthoffer Ágnes pedig azzal biztatta a résztevőket, hogy csak pozitívan, hiszen együtt közösen egy nagyon jó csapatot alkotnak. „Ti vagytok a jármű motorja, de van hozzá most már egy kormány is” – emelte ki az Országgyűlés elnöke.

Radnai szerint a weboldal a szeptemberben induló alkotmányozási folyamat alatt a társadalmi egyeztetést hivatott majd szolgálni. A kezdeményezést többen kritizálták, köztük Jámbor András volt országgyűlési képviselő is, aki szerint nem világos, hogyan viszonyul a létrehozott platform a döntéshozáshoz.

A kormánybiztos a Margitszigeten a Népszava kérdésére elmondta: ez a weboldal a társadalmi egyeztetés egy szelete lesz csupán, emellett más platformokat is igyekeznek biztosítani. Radnai kiemelte például, hogy az alkotmányozási folyamatot népszavazások kell majd kísérjék, amelyeket szeretnének digitális formában is elérhetővé tenni. A Tisza Párt párt alelnöke továbbá a petíciós jog angol mintára történő bevezetését is szükségesnek tartja, ami azt jelenti, hogy bizonyos számú aláírás összegyűltével a parlament napirendjére is tűzhetik az adott kezdeményezést.

A Közhang másik kritikája az volt, hogy egy nonprofit magáncéget bíztak meg a kivitelezésével, nem pedig az állami infrastruktúrán keresztül jött létre.

Radnai ezt azzal magyarázta, hogy egy hivatalos állami kivitelezésre akár két évet is kellene várni az államigazgatás alkalmatlansága miatt, illetve azt is megjegyezte, hogy nem szerették volna erre költeni az állampolgárok pénzét. Megjegyezte azonban, az a cél, hogy a Közhangot működtető nonprofit cégtől az innovációs tárcához, a minisztériumba vezessék át a bejövő adatokat, és ott dolgozzák fel azokat.