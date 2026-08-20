Orbán Viktor megköszönte Lázár Jánosnak, továbbra is számít rá

Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;

2026-08-20 19:08:00 CEST

Jelezte, hogy számít rá a későbbiekben.

Megköszönte Lázár János munkáját a Fidesz elnöke.

Mint korábban hírt adtunk róla, a korábbi tárcavezető egy posztban jelezte, hogy lemond parlamenti mandátumáról. Mindezt a Fidesz parlamenti választási vereségéért vállalt felelősséggel, a Tisza-kormány állítólagos önkényével és a megújulás igényével indokolta. „A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak” - írta.

Orbán Viktor egy rövid poszttal jelentkezett vasárnap délután, amelyben köszönetet mondott Lázár Jánosnak az eddigi parlamenti és kormányzati munkáért és mindazért, amelyet közösségükért tett az elmúlt évtizedekben. Tapasztalatodra, elkötelezettségedre és bajtársiasságodra a jövőben is számítok - zárta sorait a volt kormányfő.



