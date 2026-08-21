A PTE Filozófia Doktori Iskola alapítója leszögezte, semmilyen jogsértés és etikátlanság nem történt

filozófia;Pécsi Tudományegyetem;nyílt levél;

2026-08-21 08:26:00 CEST

Boros János szerint a Barcsi Tamás nyílt levelében megfogalmazott vádak tájékozatlanságról tanúskodnak, téves információkat tartalmaznak és méltatlanok a Doktori Iskola oktatói és hallgatói által végzett munkával szemben.

A nyílt levél írója azt állítja, hogy az iskola filozófiai jellegét elveszítette. Ez nem igaz. Az iskola teljes mértékben filozófiai képzést folytat, a hallgatók filozófiai disszertációkat írtak vagy írnak – így reagált Boros János, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Filozófia Doktori Iskola (FDI) alapítója és egykori vezetője arra, hogy az egyetem egyik docense az FDI bezárására szólított fel nyílt levelében. Boros János hozzátette: az iskolában semmi jogsértés és etikátlanság nem történt, „a nepotizmus vádja értelmezhetetlen, teljes mértékben hamis”.

Boros János a lapunkhoz is eljuttatott nyilatkozatában többek között leszögezte, nem blokkosított kurzusok voltak, hanem szó szerint állandó online és jelenléti oktatás, folyamatosan szervezett hazai és nemzetközi konferenciákkal. Online előadásokat, szemináriumokat tartottak a kollégák hetente, filozófiatörténet és kortárs filozófia témakörökben. Volt olyan szeminárium, amit öt éven keresztül az év minden hetében megtartottak, nyáron is, csak húsvét és karácsony hetében volt szünet. „Ezen a szemináriumon általában 10-20 fő vett részt, folyamatos munkával. Immanuel Kant három kritikáját olvastuk végig és elemeztük mondatról mondatra” – hangsúlyozta.

Úgy folytatta, az iskola vezetőjeként állítja és az oktatott órák mennyiségével és minőségével, dokumentumokkal igazolni tudja, hogy a jelenlegi doktori iskolai képzésben a hallgatók alapos, részletes filozófiai képzést kaptak. A jelenlegi online képzés – állapította meg – sokkal nagyobb intenzitású képzést tesz lehetővé, mint a korábbi levelező képzés, a jelenléti alkalmak és a konferenciák a személyes kapcsolatokat erősítették. A hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel a filozófiai életbe való bekapcsolódást tette lehetővé. A konferenciák amerikai résztvevőitől számos hallgatónk lehetőséget kapott tanulmányokra az Egyesült Államokban.

„A nyílt levél írója, bár a Filozófiai Doktori Iskolában szerezte meg a doktori címét. Utána viszont nem ismerte belülről a Doktori Iskola működését, nem vett részt a nemzetközi konferenciákon, nem élt a Doktori Iskola vezetője által felkínált lehetőségekkel, mint témavezetés, kurzusok tartása, konferenciákon való részvétel. Ezért érthetetlenek a nyílt levélben megfogalmazott vádjai, amelyek tájékozatlanságról tanúskodnak, téves információkat tartalmaznak és méltatlanok a Doktori Iskola oktatói és hallgatói által végzett munkával szemben” – írta Boros János.

Nyilatkozatában leszögezte, hogy a Filozófia Doktori Iskola tanárai senkit nem „juttattak” PhD fokozathoz. Az iskolában – tette hozzá – folyamatos intenzív képzés folyt, a hallgatók, akik fokozatot kaptak, nem csak a filozófia szakmát, történetét, módszertanát, a filozófiai szövegolvasás és -értelmezés technikáit sajátították el, de megtanultak filozófiai szövegeket írni is.

„Feltűnő a nyílt levél nem-akadémiai hangneme. A doktori iskolát úgy említi, mint »Borosék«. Valójában ez az a pont, amikor egy magára valamit adó doktori iskolát alapító egyetemi professzor úgy dönt, nem válaszol a támadásra. Hogy mégis megtettem, ennek az az oka, hogy nagyon sok magas színtű munkát végző kollégát sértett meg a nyílt levél írója, ezért szükséges hamis állításainak megcáfolása” – emelte ki a reakcióban.

Mint arról mi is beszámoltunk, Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens a Facebook-oldalán tette közzé a PTE vezetéséhez címzett nyílt levelet, azt kérve, hogy mielőbb szüntessék meg az FDI-t. Több kari vezetőt is nevesített, azt írva róluk, hogy ők néhány „további törzstag és témavezető etikai szempontból problematikus közreműködése mellett a nepotizmus szellemében” karrier- és kapcsolatépítési célokra használták befolyásukat. Az iskola vezetői az elmúlt években nemhogy filozófiával, de semmiféle tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra azonban valamiképpen hasznos embereket, illetve jó ismerőseiket PhD-ösztöndíjhoz, majd PhD-fokozathoz juttatták – fűzte hozzá. Emellett azt állította, hogy a vezetőség olyan fideszes és KDNP-s politikusokat juttatott érdemtelenül fokozathoz, akiket egyértelműen nem a filozófia iránti érdeklődésük vitt a doktori iskolába és kapcsolataik révén szereztek tudományos fokozatot.

A PTE később közleményben reagált a levél tartalmára azzal, hogy a megfogalmazott felvetésekkel összefüggésben az egyetem feladata az objektív kérdések, valamint az intézményi jogi és érdeksérelmek tisztázása, ezt a szerepet pedig a PTE pártatlanul és szakmailag megalapozottan látja el. Az FDI akkreditációja, illetve egyes doktori cselekmények kapcsán vizsgálat folyt, illetve folyik jelenleg is a helyzet alapos feltárása érdekében. Egyes konkrét ügyekben még júniusban elrendelt tudományetikai vizsgálat – amelynek bizottsági munkájában külső és belső szakértők egyaránt részt vettek – július végén zárult le. „Ennek megállapításai alapján a PTE vizsgálja a munkáltatói és doktori cselekményekkel összefüggésben alkalmazható intézkedéseket” – rögzíti a közlemény, amely szerint a rektor várhatóan októberben terjeszti a szenátus elé az FDI megszüntetésének ügyét a hallgatói jogok figyelembevétele mellett. A PTE elkötelezett a tudományos integritás mellett, így amennyiben egyetemi vagy külső vizsgálat során konkrét, megalapozott gyanú merül fel egyes fokozatszerzési eljárások szabálytalanságával vagy plágiummal kapcsolatban, az egyetemi doktori tanács a jogszabályi keretek között lefolytatja a szükséges felülvizsgálati eljárásokat – hangoztatja a felsőoktatási intézmény.

Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja az MTI megkeresésére az FDI vezetése és Boros János egykori vezető nevében is azt írta, hogy megdöbbenéssel olvasták Barcsi Tamás nyílt levelét, amely valótlan és jogsértő állításokra épül.

Barcsi Tamás nyílt levelére az FDI doktoranduszai is reagáltak. A hallgatók aggódnak, mert nem tudják biztosan, mikor, milyen feltételekkel és milyen eljárási garanciák mellett fejezhetik be azt, amit évekkel ezelőtt jóhiszeműen elkezdtek.