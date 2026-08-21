Rég volt ilyen, csaknem félmillióan nézték az M1-en a tűzijátékot, de mást nem nagyon

M1;nézettség;köztévé;tűzijáték;augusztus 20.;

2026-08-21 14:15:00 CEST

Tavaly az ugyancsak közmédiához tartozó Duna TV-nél – egy komplett esztrádműsorral körítve – 861 ezres átlagos nézettséget mértek.

A Nielsen közönségmérésének nyers adatai alapján az M1 augusztus 20-i tűzijáték-közvetítésének blokkja lett a csütörtök este legnézettebb televíziós műsora. A közvetítés 6 százalékos AMR-t és 16,2 százalékos közönségarányt ért el a teljes lakosságban, ami a nyers adatok szerint mintegy 490 ezer nézőt jelentett – írja a Médiapiac. Az adatok szerint azonban a kiemelt esemény ugyanakkor nem rendezte át látványosan az esti televíziós erőviszonyokat: a nagy kereskedelmi csatornák és a hírcsatornák műsorai is nagyjából a megszokott szintjükön teljesítettek.

A csütörtöki nap legerősebb televíziós tartalmának a Nielsen adatai szerint az M1 tűzijátékot közvetítő műsorblokkja bizonyult a A 6 százalékos átlagos AMR azt jelenti, hogy a vizsgált célcsoport mintegy 6 százaléka követte átlagosan a műsort, míg a 16,2 százalékos SHR alapján az adott időpontban televíziót néző közönség több mint hatoda választotta az M1-et. A nyers nézettségi adat mintegy 490 ezer nézőt jelentett. Ez a műsorblokk átlagos nézettsége, egyes időszakaszokban ez lehetett magasabb szám is. Tavaly egy komplex esztrádműsort építettek az ünnep köré, akkor a Duna TV ünnepi programját átlagosan 861 ezer néző követte – olvasható a portálon.

Az M1 kiugró eredménye ugyanakkor az első adatok alapján nem járt azzal, hogy a többi országos csatorna nézettsége látványosan visszaesett volna. Az RTL és a TV2 hírműsorai is nagyjából a tőlük megszokott közönségszintet érték el az úgynevezett prime time idősávban, azaz az este során. A hírcsatornák piacán az ATV Egyenes beszéd és Aktuál című műsora, valamint a HírTV Híradója és Vezércikk című műsora az M1 erős, eseményvezérelt nézettsége mellett is helytállt, és nem mutatkozott olyan mértékű közönségvesztés, amely a hírcsatornák esti pozícióinak érdemi átrendeződésére utalna.