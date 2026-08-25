Mától nyilvánossá teszi a kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat

nyilvánosság;Országos Mentőszolgálat;kiérkezési idő;

2026-08-25 10:05:00 CEST

A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, külön-külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint nyomon követhető a mentési feladatok számának és összetételének alakulása.

„Új, nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indül, amelyen részletes, összehasonlítható formában teszi közzé a mentőegységek kiérkezési idejére és a mentési esetszámokra vonatkozó adatokat” – jelentette be kedd reggel Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat.

A döntést az átláthatósággal indokolják: a felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, külön-külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint nyomon követhető a mentési feladatok számának és összetételének alakulása. A honlap az adatok értelmezését is segíti: bemutatja többek között az átlag, a medián és a percentilis jelentését, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolás

A mentők kiérkezési idejének a közzétételére még Hegedűs Zsolt tett ígéretet leendő egészségügyi miniszterként 2026 áprilisában. akkor derült ki, hogy az OMSZ közép-magyarországi régiójának igazgatója kiadott egy utasítást, amelyben lehetőségként szerepel, hogy P1 prioritású (újraélesztés, nagy vérzés, instabil keringés vagy légzés, eszméletlenség), azaz a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak, vagyis nem tudnak hozzájuk azonnal mentőt küldeni. A dokumentumban 8 perc késlekedés szerepel maximálisan, pedig ezeknél a feladatoknál már a segélyhívás alatt ki kell adni a feladatot egy mentőegységnek.

2023 májusában Gálvölgyi János rosszullétét követő segélyhívásból lett messzire visszhangzó hír, vagyis hogy a hozzátartozói hiába hívtak mentőt a nehezen lélegző és félrebeszélő színészhez, a segítség nem jött. Sőt fél óra múlva, amikor újra telefonáltak, kiderült, hogy még el sem indult a kocsi. Pintér Sándor az egészségügyet is felügyelő akkori belügyminiszter ezután vizsgálatot rendelt el

Még 2020 februárjában írtuk meg, hogy az OMSZ kozmetikázza is az adatokat: a entők kiérkezési idejét nem a hívástól számítják, hanem a gépkocsik indulása és a helyszínre érkezés között rögzítik.