Letartóztatták Volodimir Zelenszkij hivatalának volt helyettes vezetőjét, akire csaknem 140 millió forintnak megfelelő óvadékot szabtak ki

Ukrajna;letartóztatás;pénzmosás;óvadék;elnöki hivatal;Volodimir Zelenszkij;helyettes vezető;

2026-08-25 11:50:00 CEST

Irina Mudrát forintban több mint egymilliárdos pénzmosással gyanúsítják.

Két hónapra előzetes letartóztatásba helyezte kedden legfelsőbb korrupcióellenes bíróság Irina Mudrát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának korábbi helyettes vezetőjét – írja a The Kyiv Independent az Ukrajnában a múlt héten kirobban legújabb korrupciós botrány egyik gyanúsítottjáról. Zelenszkij pénzmosással gyanúsított bizalmasára a bíróság 20 millió hrivnya – 448 ezer dollárnak, több mint 138 millió forintnak megfelelő – óvadékot szabott ki.

Az ügyészek a letartóztatás indítványa mellett eredetileg ennek az összegnek az ötszörösét kérték. Irina Mudra a bírósági döntés után azt mondta, megpróbálja előteremteni a pénzt az óvadék kifizetéséhez, többek között a barátai segítségével.

A Népszava is beszámolt róla, hogy a múlt héten Forrest Gump fedőnévvel indított nagyszabású műveletet az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP). A szerdán, augusztus 19-én rajtolt akció során az ukrán korrupcióellenes hatóságok házkutatásokat hajtottak végre a gyanúsítottaknál, és elindítottak egy különleges műveletet a leleplezett bűnszervezet felszámolására.

A nyomozók egy olyan, több millió dollárt érintő feltételezett pénzmosási ügyben járnak el, amelyben az állami Sense Bankot egy jelenlegi és egy volt ukrán parlamenti képviselő irányítása alatt működő hálózat pénzmosásra, korábbi korrupciós ügyek vádlottjai óvadékának a kifizetésére használtak fel. A gyanú szerint a bűnszervezetben az ukrán elnöki iroda egyes magas rangú tisztviselői és más személyek is részt vehettek. A gyanú szerint 150 millió hrivnyát (mintegy 1,048 milliárd forint) strómancégek számláin keresztül vezettek be a legális pénzforgalomba, majd az összeget a (2025-ben kirobbant) úgynevezett Midasz korrupciós ügy egyik érintettjének óvadékára használták fel.