Gazdaságilag ígéri megroppantani Iránt az USA az ellene folytatott háború kudarca után

Irán;Pakisztán;Izrael;Benjamin Netanjahu;Egyesült Államok;diplomácia;fenyegetés;gazdasági szankciók;háború Iránban;

2026-08-25 09:40:00 CEST

Az Egyesült Államok súlyos szankciókkal fenyegette meg hétfőn azokat az országokat, amelyek nem hajlandók megszakítani üzleti kapcsolataikat Iránnal – ám, a gazdasági D-day-jel való fenyegetése ellenére, tényleges büntető intézkedések bevezetésétől egyelőre eltekintett.

„Úgy találjuk, hogy az (…) együttműködés legjobb módja a csendes diplomácia, ezért minden országgal leülünk majd, hogy elmondjuk az elvárásainkat” – mondta washingtoni sajtóértekezletén Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. „Tudjuk, kik ők. Ők is tudják, kik ők” – fogalmazott.

Hogy fokozza nyomását Teheránra, amelyet az ellene fél éve folytatott háborúban nem sikerült sem legyőzni, sem békemegállapodásra kényszeríteni, a Trump-adminisztráció hétfőn bejelentette, hogy kibővítette azoknak az „Iránnal kapcsolatos magatartásoknak” a kategóriáit, amelyeket az Egyesült Államok a jövőben szankcionálhat, és konkrét, meghatározott határidőket készül szabni partnerei számára az Iszlám Köztársasággal való együttműködésük leállítására.

Az új szankciók olyan ágazatokra vonatkoznak, mint a digitális eszközök, a technológia és a szállítmányozás, amelyekre Washington szerint Irán gazdasága felszínen tartása érdekében támaszkodik.

Bessent azt is kilátásba helyezte, hogy az Iránt „pénzmosással” segítő szereplőket ki fogják zárni a világgazdaság szívét jelentő amerikai pénzügyi rendszerből.

„Az óra mostantól ketyeg” – mondta. „…ha részét képezik annak az ökoszisztémának, amely az iráni olajat pénzzé, elnyomássá alakítja, akkor célponttá válnak”

– magyarázta Scott Bessent, kérdésre válaszolva.

Irán szerint lélektani nyomásgykorlásról van szó

Bessent közlésére reagálva Mohammad Bagher Kalibaf iráni főtárgyaló azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy korlátozza kapcsolatait más országokkal.

„Az amerikaiak tudják, hogy senki sem hisz a hencegésüknek. Gazdaságilag az Egyesült Államok nincs abban a helyzetben, hogy tovább korlátozza kapcsolatait más országokkal”

– mondta.

Előzőleg, az elmúlt napok amerikai fenyegetéseinek hatására Irán valutája – a rial – rekord alacsony szintre esett, a valutaárfolyamokat követő weboldalak szerint a szabadpiacon több mint kétmillió rialt kellett egy dollárért adni. Az iráni központi bank elnöke hétfőn igyekezett megnyugtatni a vállalkozásokat, hogy elegendő devizával rendelkezik a kereskedelem megkönnyítéséhez.

A CNN beszámolója szerint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra számít, hogy az iráni gazdaság idén több mint 5%-kal zsugorodik, miközben az élelmiszerek inflációja meghaladja a 100%-ot, és nő a munkanélküliség.

Kalibaf, aki az iráni parlamenti elnöke, X-bejegyzésében azt írta, hogy „Irán kereskedelmi partnerei – mind nyilvánosan a médiában, mind a nekünk küldött üzenetekben – kijelentették, hogy nem tulajdonítanak jelentőséget ezeknek a megjegyzéseknek.”

Eközben Irán félhivatalos Tasznim hírügynöksége egy magas rangú hírszerzési forrásra hivatkozva azt állította, hogy az új amerikai intézkedések elsősorban a közvélemény befolyásolására irányultak, nem pedig érdemi új korlátozások bevezetésére.

Donald Trump amerikai elnök egy Truth Social-bejegyzésében azzal kérkedett, hogy Irán „TELJESEN ÖSSZEOMLIK” az új amerikai szankciók terhe alatt,

miután a Financial Times vasárnapi véleménycikkében Bessent azt írta, hogy „gazdasági D-day közeleg Irán számára”.

A forrás szerint az intézkedések „kizárólag Trump médiacsapatának tervein alapultak”, és célja az „Irán népére nehezedő pszichológiai nyomás” növelése volt – tette hozzá a Tasznim jelentése.

Pakisztán tovább közvetít, Izrael gratulál

Közben a pakisztáni hadsereg főparancsnoka, Aszim Munir tábornagy hétfőn találkozott Mohammad Bagher Kalibaffal, hogy folytassa Iszlámábád diplomáciai erőfeszítéseit a régió stabilitásának és biztonságának megteremtésére.

Az iráni állami média (IRIB) jelentése szerint a találkozón Kalibaf bírálta Washingtont az Irán elleni háború lezárásáról kötött „Iszlámábádi egyetértési memorandumban” vállalt kötelezettségeinek ismételt elmulasztása miatt.

Az izraeli miniszterelnök ezzel szemben az este gratulált Donald Trump elnöknek és Scott Bessent pénzügyminiszternek. Benjamin Netanjahu X-bejegyzése szerint Washington „jogosan követel magas árat ettől a kegyetlen diktatúrától és azoktól, akik támogatják folyamatos agresszióját”.