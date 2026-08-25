Ligeti Miklós elszámoltatást akar, de nem NER-telenítési hivatalt vagy boszorkányüldözést

Országgyűlés;meghallgatás;elnökjelöltek;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ;

2026-08-25 10:55:00 CEST

A Transparency International Magyarország jogi igazgatóját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltjeként hallgatta meg kedd délelőtt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága.

Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt – ez a szándéka Ligeti Miklós Zoltánnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltjének. Őt elsőként hallgatta meg kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága.

Ligeti Miklós Zoltán közölte: nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Jelezte, miközben a vagyonvisszaszerzést és az elszámoltatást meg kell kell kezdeni, magát a hivatalt is fel kell állítani.

A hivatal mandátuma nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, ez nem egy NER-telenítési hivatal, nem lehet boszorkányüldözéssé átfordítani egy jogi eljárást – szögezte le a korrupcióellenes civil szervezet egyik vezetőjeként ismertté vált jelölt. Kiemelte, hogy az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie, ha ez nem tud megvalósulni, az egész folyamat kudarcra van ítélve.

Az elsődleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása – mondta kérdésre válaszolva Ligeti Miklós Zoltán, arra pedig, hogy felvetődhet a politikai leszámolás kockázata, úgy válaszolt, hogy nem látja, miért kellene ettől a hivataltól jobban félni, mint bármely más hatóságtól.