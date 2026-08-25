A Transparency International Magyarország jogi igazgatóját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltjeként hallgatta meg kedd délelőtt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága.
Kilencedik elnökét választja tíz év alatt Peru, és úgy tűnik, a döntés ezúttal sem egyszerű. Hiába voksolt a nép vasárnap, keddre sincs még eredmény, nagyon szorosan, fej-fej mellett halad a jobboldali Keiko Fujimori és a baloldali Roberto Sánchez.
Izgatottan várja a lengyel közvélemény, hogy a nagy pártok megnevezzék jelöltjeiket a jövő májusi elnökválasztásra. A jelenlegi államfővel, Andrzej Dudával vívott hatalmi állóháború felmorzsolja az ország esélyeit.
Bár a Kreml szóvivője nemrég 90 százalékos győzelmet jósolt Putyinnak a 2024-es elnökválasztásra, az elnöki adminisztráció gőzerővel dolgozik azon, hogy kellően esélytelen „ellenfeleket” állítson az orosz vezetővel szemben.
Hollai Gábor XVI. kerületi önkormányzati képviselő Orosz Annával és Donáth Annával küzd Fekete-Győr András megüresedett pártelnöki székéért.
A jelenleg legesélyesebbnek tűnő elnökjelölt-aspiráns, Joe Biden volt a fő téma a demokrata jelöltjelöltek vitáján, Trumppal alig foglalkoztak.
Kemény összecsapások jellemezték a francia elnökjelöltek első, hétfőn késő este véget ért, háromórás televíziós vitáját. Különösen a jobboldali populista Marine Le Pen és a szociálliberális Emmanuel Macron vívott heves szócsatát. Az április 23-i voksolás első helyéről az dönthet, melyikük szerepel jobban a viták során.
Nem egyértelműen pozitív a megítélése Bienerth Gusztávnak, a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásával megbízott kormánybiztosnak, aki az egyik elnökjelölt a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vasárnapi tisztújító közgyűlésén. A szakember pénzügyi szakértelmét ellenlábasai is elismerik, korábban tagja volt a kézilabda-szövetség (MKKSZ) elnökségének, a Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ) pedig nemzetközi igazgatóként dolgozott három évig, ezek a történetek azonban szomorúan végződtek.
Bienerth Gusztáv, Hornyák Viktor és Tóth István került fel a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnökjelöltjeinek listájára, ugyanakkor a korábbi elnök, Gyárfás Tamás nem indul a posztért.
Donald Trump tiltakozása ellenére nem változtatják meg az elnökjelöltek közötti tévéviták menetrendjét. Ezt a viták időzítéséről döntő, pártok felett álló bizottság közölte.
Eldőlt, hogy mind a négy MSZP elnök-aspiráns indulhat a posztért a párt június 25-i tisztújító kongresszusán. A jelölőbizottság szombaton hallgatta meg Tóbiás József jelenlegi pártelnököt és kihívóit: Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettest, Molnár Gyula volt XI. kerületi polgármestert és Szanyi Tibor szocialista EP-képviselőt. Azt még nem tudni, hogy Gőgös Zoltán vetélytársa lesz-e Tóth Bertalan frakcióvezető-helyettes, mert a két elnökhelyettesi tisztségre pályázó politikus csak kedden vázolja elképzeléseit. Az viszont már biztos, hogy a választmányi elnökként újrázni készülő Botka László ellenfele Hiller István lesz.
Eldőlt, hogy mind a négy MSZP elnök-aspiráns indulhat a posztért a párt június 25-i tisztújító kongresszusán. A jelölőbizottság me délelőtt meghallgatta Tóbiás József jelenlegi pártelnököt és kihívóit: Molnár Gyula volt XI. kerületi polgármestert, Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettest és Szanyi Tibor szocialista EP képviselőt.
Mind a négy szocialista elnökjelölt ismertette programját csütörtök délután a Villányi úton, az MSZP budapesti jelölőgyűlésén.
Hiszek abban, hogy a pártom akkor tud kitörni a karanténból, ha szembenéz saját múltjával, illetve képes bebizonyítani, hogy az MSZP-ben ma már nem lehet sötét szobákban "leboltolni" azt, ki legyen az elnök - állítja Harangozó Tamás. A szociálista politikus, aki már leadta pártelnöki pályázatát és az induláshoz szükséges támogató aláírásokat, arra figyelmeztet, nem igaz, hogy az MSZP-ben minden rendben és, csak picit jobban kellene a dolgokat csinálni. Szerinte ha nem tesznek elég nagy fordulatot, az MSZP-t kiszavazzák a parlamentből.
Miközben Tóbiás József pártelnök igyekezne a tartalmi politizálás mellett tartani a szocialistákat, mind élénkebb forgolódás vette kezdetét az MSZP tisztújítása körül. Információink szerint a párt mellett 2014 óta létező Deák Ferenc Kör (DFK) azt tervezi, javaslatokkal áll elő, hogy a júniusi pártkongresszus előtt a tagság és a nyilvánosság előtt is bemutatkozzanak, illetve programjukat is ismertethessék a vezetői posztokért induló jelöltek.
Az amerikai elnökválasztási győzelemhez nagyon sok minden kell, karizmatikus jelölt, kapcsolatrendszer, szerencse, de legfőképpen: pénz, pénz, pénz. A fehér házi jelöltségért harcba induló politikusok sikere nagy részben azon múlik, hogy mennyi támogatást tudnak összeszedni. Az elnökaspiránsok nagy többsége már eleve vagyonos ember, gazdag vagy épp szupergazdag, annyira azonban ritkán tehetősek, hogy saját erőből tudnák finanszírozni kampányukat.