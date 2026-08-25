Harangozó: végigjártam a ranglétrát

Hiszek abban, hogy a pártom akkor tud kitörni a karanténból, ha szembenéz saját múltjával, illetve képes bebizonyítani, hogy az MSZP-ben ma már nem lehet sötét szobákban "leboltolni" azt, ki legyen az elnök - állítja Harangozó Tamás. A szociálista politikus, aki már leadta pártelnöki pályázatát és az induláshoz szükséges támogató aláírásokat, arra figyelmeztet, nem igaz, hogy az MSZP-ben minden rendben és, csak picit jobban kellene a dolgokat csinálni. Szerinte ha nem tesznek elég nagy fordulatot, az MSZP-t kiszavazzák a parlamentből.