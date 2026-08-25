Közel egymilliárd eurót oszt szét Belgrád közvetlenül a szerb választási hajrá előtt

Szerbia;költségvetés;választási kampány;pénzosztás;Aleksandar Vučić;

2026-08-25 17:07:00 CEST

A szerb kabinet szeptemberre látványos juttatásokat időzített: egyszeri pénzt kapnak a nyugdíjasok és minden nagykorú állampolgár, miközben a költségvetési módosítás az egészségügyet, a szociális rendszert és a nagyberuházásokat is bővíti. Közgazdászok szerint az időzítés politikailag nehezen választható el az őszi voksolástól.

Szerbiában alig néhány héttel az októberre ígért előre hozott parlamenti választás előtt jelentette be a kormány, hogy a korábban tervezett mintegy 600 millió euró helyett 980,6 millió euró értékű támogatási csomagot hajt végre. A leglátványosabb elemek szeptemberben érkeznek: a nyugdíjasok 20 ezer, 27 500 vagy 35 ezer dináros egyszeri juttatást kapnak járandóságuk mértékétől függően, a felnőtt állampolgárok pedig fejenként 6000 dinárhoz jutnak.

Aleksandar Vučić államfő október 18-át és 25-ét nevezte meg a voksolás lehetséges időpontjaként.

A csomag hátterében a 2026-os költségvetés módosítása áll. A kormány augusztus 20-án fogadta el a büdzsé tervezetét, amely az éves bevételi és finanszírozási előirányzatot 2414,7 milliárd dinárról 2527,15 milliárdra emeli. A különbség 112,45 milliárd dinár, nagyjából 960 millió euró.

Siniša Mali pénzügyminiszter szerint az év első hét hónapjában a tervezettnél 112,5 milliárd dinárral több adó folyt be, és ez teremti meg az új kiadások fedezetét.

A módosított költségvetés közel 30 milliárd dinárral emeli az egészségügyi forrásokat, többek között ritka betegségek kezelésére és a Tiršova 2 gyermekkórház építésére. A szociális védelemre mintegy 25 milliárd dinárral jut több. Többletforrás kerül az expóra, a Morava-folyosóra, a Duna menti gyorsforgalmi útra és a „Vajdaság mosolya” közlekedési projektre is.

Juttatások a kampány kellős közepén

A 980,6 millió euró a kormány által összesített lakossági támogatások értéke. A nyugdíjasok szeptember 14-én kapják meg az egyszeri juttatást: 35 ezer dinár jár 31 092 dináros havi ellátásig, 27 500 dinár 31 092 és 56 822 dinár között, 20 ezer dinár pedig az ennél magasabb nyugdíjúaknak.

A politikailag legkényesebb intézkedés a minden felnőttnek járó 6000 dinár. A kifizetés szeptember 22. és 25. között történik, vagyis ha október második felében valóban megtartják a választást, a pénz közvetlenül a kampány hajrájában érkezik. Az Akcionarski fond nyilvántartásában szereplők automatikusan megkapják, a többiek szeptember 7-től a kincstár portálján jelentkezhetnek.

A kormány szerint a tervezettnél magasabb adóbevételek mozgásteret teremtenek a többlet egy részének visszajuttatására. Mali azt állítja, hogy a gazdaság stabil, a növekedés folytatódik, az államadósság kezelhető. A rebalansz 3,3 százalékos GDP-növekedéssel, 3,4 százalékos inflációval és év végére 44,2 százalékos GDP-arányos államadóssággal számol. Június végén ugyanakkor a költségvetés 51,6 milliárd dináros hiányban volt.

A Danas által megszólaltatott Aleksandar Stevanović közgazdász, politikus szerint önmagában aligha dicsekvésre méltó, hogy az állam a tervezettnél mintegy egymilliárd euróval több adót szedett be.

Érvelése szerint ezt a pénzt előbb kivonják a vállalatoktól és a háztartásoktól, majd a költségvetésen keresztül újra elosztják. Az egyszeri kifizetések rövid távon növelhetik a fogyasztást, tartós növekedési hatásuk azonban szerinte csekély.

Veroljub Dugalić egykori pénzügyminiszter azt kifogásolja, hogy az általános kifizetések nem követnek szociális célokat: a 6000 dinárt ugyanúgy megkapja a magas jövedelmű és a szegény állampolgár.

Božo Drašković neves közgazdász ennél élesebben fogalmazott, és szavazatvásárlásnak nevezte a választás közelségében meghirdetett csomagot;

ez azonban az ő értékelése, nem bizonyított kormányzati szándék.