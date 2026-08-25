Unger Anna szerint 2032-ig nem lesznek jogerős ítéletek az NVVH által feltárt ügyekben

Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi, az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első, hatéves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus, politikai elemző szerint ugyanakkor a hat év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban
A jelölt úgy folytatta, hogy ez az idő elég arra is, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős, – ahogy fogalmazott, legyen az nagy ember, vagy kicsi, pesti vagy vidéki – bíróság elé kerüljön. – Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be – tette hozzá.Ligeti Miklós elszámoltatást akar, de nem NER-telenítési hivatalt vagy boszorkányüldözést
Unger Anna Róza hangsúlyozta, hogy az NVVH-nak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja és megmutassa a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. Szerinte a cél, hogy hogy az újonnan létrejövő magyar demokráciának kialakuljon az immunrendszere, amely a konszolidáció után lehetetlenné teszi az ilyen esetek újbóli megtörténését.Visszalép a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltségétől Jancsics DávidKétnapos rendkívüli ülés jön a hét második felében, a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit pénteken választhatják meg