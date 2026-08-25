Országgyűlés;meghallgatás;elnökjelölt;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ;

2026-08-25 12:43:00 CEST

Unger Anna szerint 2032-ig nem lesznek jogerős ítéletek az NVVH által feltárt ügyekben

A politológus a parlamenti bizottsági meghallgatásán arról is beszélt, hogy az utolsó szögig feltárnák, mi történt ebben az országban.