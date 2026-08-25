Megint zátonyra futott egy szállodahajó a Dunán Gönyűnél

Duna;szállodahajó;zátony;

2026-08-25 17:22:00 CEST

Egy hónapja egy másik hajó is ugyanitt feneklett meg.

A győri Ragadozóna horgászbolt számolt be a Facebookon arról, hogy megint elakadt egy jókora svájci szállodahajó a Dunán az alacsony vízállás miatt.

A pórul járt hajóról egy videófelvételt is közzétettek, ezen látható a megfeneklett 110 méter hosszú Esprit, amely Pozsonyból tartott Komárom felé az incidens bekövetkeztekor. Kiderült az is, hogy a szállodahajó pontosan ott futott zátonyra, ahol egy hónapja Gloria nevű társa.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján olvasható gönyűi vízmérce alapján a Duna masszívan apad az érintett szakaszon: délután 5 órakor -39 centimétert mutatott, ami egyetlen nap alatt 22 centis apadást jelent.