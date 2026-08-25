Átalakítják az alkotást, a polgármester nagyon fájónak tartja, hogy éppen ez a mű lett országosan híres.
A jókora késéssel észlelt dátumprobléma a korabeli Julián-naptár és a ma is használatos Gergely-naptár közötti különbségből adódik.
Kutatók szerint nem a Csele-patakban, hanem a Duna mellékágában lelte halálát II. Lajos magyar és cseh király az 1526-os mohácsi csata után.
Az 1526-os mohácsi csata helyszíneinek pontos meghatározását lehetővé tévő, mára már feltöltődött ősi Duna-medret fedeztek fel a környezetrekonstrukció módszerével a szigetvári Szulejmán-sírkomplexumot feltáró szakemberek.