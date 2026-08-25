Ukrajna, Gáza és az ENSZ reformja is a magyar küldöttség napirendjén lesz

ENSZ;migráció;vízügy;mesterséges intelligencia;

2026-08-25 21:30:00 CEST

A magyar kormány elfogadta azokat az irányelveket, amelyek alapján a magyar delegáció képviseli az ország álláspontját az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán – vettük észre a friss Magyar Közlönyből. Magyarország az ukrajnai orosz agresszió elítélése és Ukrajna szuverenitásának támogatása mellett a gázai humanitárius helyzet javítását, az ENSZ reformját és a Nemzetközi Bíróság szerepének erősítését is képviselni fogja.

A kormány augusztus 25-i határozata több mint egy tucat külpolitikai és nemzetközi jogi kérdésben határozza meg a magyar delegáció feladatait. A napirenden az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus mellett a migráció, a terrorizmus elleni fellépés, az emberi jogok, a vízügy, a mesterséges intelligencia és az ENSZ működésének reformja is szerepel.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a dokumentum szerint a magyar küldöttségnek azt kell képviselnie, hogy Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és elismeri az ország önvédelemhez való jogát.

A kormány ugyanakkor a fenntartható béke és a hosszú távú biztonsági garanciák érdekében a tárgyalások megindítását célzó kezdeményezéseket is támogatja.

A Közel-Keleten a magyar álláspont középpontjában a civil lakosság védelme és a humanitárius helyzet javítása áll. A gázai konfliktussal kapcsolatban Budapest Izrael önvédelmi jogának tiszteletben tartását, a Hamász lefegyverzését és a humanitárius segítségnyújtás biztosítását is támogatandó célként jelöli meg.

A Tisza-kormány támogatja az ENSZ80 kezdeményezést, amely az ENSZ intézményrendszerének reformját, a párhuzamosságok megszüntetését és a költséghatékonyság növelését célozza. A magyar delegációnak emellett törekednie kell arra, hogy a Budapesten működő ENSZ-szervezetek központjai fejlődjenek, illetve új ENSZ-szervezetek települjenek Magyarországra.

A magyar programban kiemelt helyet kap a vízügy is.

Magyarország egy állandó ENSZ-es vízügyi folyamat létrehozását támogatja, és részt kíván venni a 2026 decemberében esedékes ENSZ Vízügyi Konferencia előkészítésében és munkájában.

A nemzetközi jog területén a magyar delegáció részt veszhet új univerzális egyezmények előkészítésében, köztük az emberiesség elleni bűncselekmények megelőzéséről és tilalmáról szóló szerződés tárgyalásaiban. A dokumentum emellett kiáll a Nemzetközi Bíróság és más nemzetközi vitarendező fórumok működése mellett, és támogatja a Nemzetközi Bíróság joghatóságának általános elismerését.

A határozat szerint a magyar küldöttségnek az ENSZ-ben a migráció kérdésében is a tagállami hatáskör fontosságát kell hangsúlyoznia, miközben támogatnia kell a terrorizmus elleni nemzetközi együttműködés erősítését. A programban a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a fiatalok nemzetközi szerepvállalása is helyet kapott.