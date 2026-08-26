A finn elnök közölte, az ukrajnai háború után Helsinki újraértelmezi a kapcsolatait Moszkvával

Oroszország;háború;Finnország;Alexander Stubb;

2026-08-26 07:27:00 CEST

Alexander Stubb megkegyezte, a viszony alakulására Oroszország cselekedetei döntő hatást gyakorolnak majd.

Finnország újraértelmezi kapcsolatait Oroszországgal az ukrajnai háborút követően – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök kedden, hozzátéve: nem szabad, hogy a közös határ vasfüggönnyé váljon.

– Oroszország a jövőben is a szomszédunk lesz – húzta alá Stubb a diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Helsinkiben. Majd közölte,

Finnország az „új helyzetből kiindulóan” fogja újraértelmezni kapcsolatait Oroszországgal a háború végével, tekintettel arra, hogy Helsinki mostanra már a NATO tagja.

– Finnország és Oroszország határa mostanra már a NATO és Oroszország határa. Ez nem szükségszerűen kell, hogy vasfüggönyt jelentsen – tette hozzá.

Stubb reményét fejezte ki, hogy „eljön az idő, amikor ismét működő kapcsolatunk lesz szomszédokként”. Egyben hangsúlyozta, hogy

e viszony alakulására Moszkva cselekedetei döntő hatást gyakorolnak majd.

A tágabb biztonság- és külpolitikai kérdésekre kitérve Stubb azt hangoztatta, hogy Finnországnak befolyása növelésén kell fáradoznia a nemzetközi rend gyökeres átalakulása közepette.

– Finnország nem engedheti meg magának, hogy a történelem margóján maradjon – mondta, hozzátéve, hogy a változások egyaránt járnak veszélyekkel, de lehetőségekkel is. Megjegyezte, Finnország befolyása erős bilaterális kapcsolatokon és a nemzetközi szervezetekben való aktív részvételén alapul, utóbbiak közül az ENSZ-t emelte ki.

Közölte azt is, hogy Finnország az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja kíván lenni a 2029-2030-as időszakra, olyan időben, amikor „a világrend jövőbeli iránya eldől”.

Helsinki hivatalosan júniusban indította erre vonatkozó kampányát, a szavazás 2028 júniusában várható.

Stubb a transzatlanti kapcsolatokkal összefüggésben megjegyezte, hogy a jelenlegi amerikai vezetés egyfajta „tranzakciós megközelítés” híve, és nem azon együttműködési szabályok alapján működik, „amelyekhez eddig hozzászoktunk”. – Alkalmazkodnunk kell ehhez a valósághoz – tette hozzá.