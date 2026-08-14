Szergej Lavrov: Az Egyesült Államok nyakig benne van az Oroszország elleni ukrán támadásokban

Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Államok;Szergej Lavrov;

2026-08-14 17:17:00 CEST

A tárcavezető azt állította, hogy Washington hírszerzési adatokkal is segíti Kijevet.

Oroszország választ vár az Egyesült Államoktól az orosz területek elleni ukrán támadásokban játszott szerepével kapcsolatban - írja a Reuters az orosz külügyminiszter pénteken sugárzott nyilatkozata alapján.

Szergej Lavrov szerint Moszkva úgy véli, Washington mélyen részt vesz az Oroszország elleni ukrán támadásokban, a támogatás pedig hírszerzési információk átadását is magában foglalja.

A tárcavezető az orosz állami televíziónak azt mondta, több kérdést is eljuttattak az amerikai külügyminisztériumhoz. Ezek között szerepel a hírszerzési adatok átadása, valamint az az orosz állítás, hogy az Egyesült Államok sokkal mélyebben vesz részt az Oroszország területének belsejében lévő, Moszkva által polgári célpontoknak nevezett objektumok elleni csapások megszervezésében és végrehajtásában. Az orosz fél választ vár Washingtontól. Az amerikai oldal a Reuters megkeresésére nem reagált azonnal.

A külügyminiszter azt is mondta, hogy Oroszország fokozni fogja erőfeszítéseit minden olyan nyugati utánpótlás megsemmisítésére, amely eljut az ukrán hadsereghez. Közlése szerint az orosz fél keményebb módszereket alkalmaz majd annak érdekében, hogy felszámoljon mindent, ami Nyugatról táplálja Kijev „háborús gépezetét”.

A Reuters azt írja, hogy február óta nem voltak béketárgyalások Ukrajnáról, miután az Egyesült Államok Iránnal háborúba került, és megszakította a Moszkva és Kijev közötti közvetítési kísérleteit. Szergej Lavrov szerint Vlagyimir Putyin egy évvel korábbi találkozójukon azt mondta Donald Trumpnak, hogy Moszkva kész támogatni az amerikai békejavaslatokat, bár egyes kérdésekben kompromisszumra lenne szükség.

Marco Rubio ugyanakkor korábban tagadta, hogy a csúcstalálkozón bármilyen megállapodás született volna, mondván, ellenkező esetben a háború már véget ért volna. Szergej Lavrov azt is közölte, hogy Vlagyimir Putyin kész ismét fogadni Donald Trump Ukrajnával foglalkozó megbízottait, ha Oroszországba utaznak, de szerinte az lesz a kérdés, mit visznek magukkal.