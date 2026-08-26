Magyar Péter: A Paksi Atomerőmű várhatóan már ma este eléri a maximális teljesítményét

Paks;paksi atomerőmű;Magyar Péter;

2026-08-26 09:18:00 CEST

Magyarország megcsinálta – üzente a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A tervezettnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét – közölte szerda reggel Magyar Péter a Facebook-oldalán.

„Magyarország megcsinálta” – állapította meg a bejegyzésben a miniszterelnök, majd minden résztvevő munkájáért köszönetet mondott.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden arról számolt be: a Mavir közölte, hogy a paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, és visszavonták a krízishelyzet-besorolást. A Mavir kiemelte, hogy a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia-rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható.