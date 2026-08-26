Bóka János üdvözli Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya kezdeményezését

Fidesz;Navracsics Tibor;Ferencz Orsolya;Bóka János;

2026-08-26 10:35:00 CEST

Az ellenzéki politikus nem tart a pártszakadástól.

Üdvözli a Polgári Demokraták nevű kezdeményezést a Fidesz frakcióvezetője.

Bóka János a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Telex cikke szerint úgy fogalmazott, hogy a kezdeményezés szerinte kapcsolódási pontot teremthet a politikai közösségük számára.

A Polgári Demokratákat Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya augusztus 20-án jelentette be. A kezdeményezéssel a két politikai oldal végletes szembenállását számolnák fel. Bóka János az ezzel összefüggésben felvetődő pártszakadástól nem tart: arról beszélt, hogy a Fidesz korábban is sokszínű politikai közösségként működött. A frakcióvezető a Fidesz választási vereség utáni átalakulásáról is beszélt. Közlése szerint egy előre megtervezett folyamat zajlik, amelynek elsődleges célja, hogy a párt politikai közösségként vonzó alternatívát kínáljon a választóknak. A nyári időszakban és az átrendeződés miatt kevésbé volt intenzív a jelenlétük, ősszel azonban több kezdeményezéssel fognak élni.

Az átalakulás tervezett és előre nem látott személyi változásokkal is jár. Az ellenzéki képviselő Lázár János és Szijjártó Péter távozásáról szólva elmondta, előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek miatt módosítani kell az eredeti elképzeléseken, és senkit sem lehet akarata ellenére maradásra kényszeríteni. Gulyás Gergely frakcióvezetői lemondásával kapcsolatban pedig kifejtette, hogy nem lehetett előre számolni a képviselői mandátum korlátozásával. Az új szabályozás még nem érintette Gulyás Gergelyt, a következő ciklusban azonban már nem indulhatna képviselőjelöltként – fűzte hozzá.