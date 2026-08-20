„Navracsics Tibor lépése a Fidesz szakadásának a jele”

Fidesz;szakadás;Navracsics Tibor;kezdeményezés;Ferencz Orsolya;

2026-08-20 12:19:00 CEST

Nem hiszem, hogy egy új pártnak hiteles képviselői lehetnek a bukott Fidesz maradékai – értékelte Navracsics Tibor kezdeményezését a Népszava kérdésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány vezetője.

A fideszes Navracsics Tibor – ahogyan arról lapunk is beszámolt – augusztus 20-án a közösségi oldalán bejelentette: a „polgári demokraták” nevében társadalmi kezdeményezést indít, amelynek célja, hogy csökkentse a politikai táborok közötti szembenállást. „Két oldal helyett egyenes út kell” – fogalmazott. Videójában feltűnt egy másik fideszes politikus, Ferencz Orsolya, aki a parlamenti választás után Orbán Viktort is nyilvánosan bírálta.

Lapunk megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki a legkevésbé se volt elragadtatva az ötlettől. „Jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről. De nekem van. Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” – állapította meg Havasi Bertalan.

Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány vezetője kérdésünkre közölte: Navracsics Tibor alighanem régóta tervezett lépése a Fidesz szakadásának, talán eltűnésének komoly jele. A Fideszben már négy hónapja nincs döntés arról, hogy „merre tovább”, a jelek szerint a polgári közép felé húzók eddig bírták ezt a reménytelenséget.

Nem nagyon van más értelme egy ilyen lépésnek, mint a párt szakadásának előkészítése, egy új párt létrehozásának kezdete – állította Horn Gábor. Hozzátette: a helyzet kísértetiesen hasonlít az MSZP történetéhez a 2010-es bukás után.

A politikai elemző ugyanakkor nem hiszi, hogy egy új pártnak hiteles képviselői lehetnek a „bukott Fidesz maradékai”. Ráadásul a polgári közép jelenleg foglalt, a Tisza tölti be ezt a teret éppen, kellő sikerrel. Tehát egyáltalán akkor lehet esély egy ilyen új párt létrehozására, ha nem működik a Tisza-projekt. Ennek jövő tavaszig lehet kifutása: Horn Gábor itt és most inkább kétségbeesett próbálkozásnak látja a volt miniszter kezdeményezését, mint valódi alternatívának.