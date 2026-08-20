„Navracsics Tibor lépése a Fidesz szakadásának a jele”

A fideszes Navracsics Tibor – ahogyan arról lapunk is beszámolt – augusztus 20-án a közösségi oldalán bejelentette: a „polgári demokraták” nevében társadalmi kezdeményezést indít, amelynek célja, hogy csökkentse a politikai táborok közötti szembenállást. „Két oldal helyett egyenes út kell” – fogalmazott. Videójában feltűnt egy másik fideszes politikus, Ferencz Orsolya, aki a parlamenti választás után Orbán Viktort is nyilvánosan bírálta.
Lapunk megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki a legkevésbé se volt elragadtatva az ötlettől. „Jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről. De nekem van. Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” – állapította meg Havasi Bertalan.Nincs hivatalos Fidesz-álláspont a Navracsics-féle kezdeményezésről, de Havasi Bertalan szerint a Tiszának a végletekig ellen kell állniPolgári demokrata társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya
Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány vezetője kérdésünkre közölte: Navracsics Tibor alighanem régóta tervezett lépése a Fidesz szakadásának, talán eltűnésének komoly jele. A Fideszben már négy hónapja nincs döntés arról, hogy „merre tovább”, a jelek szerint a polgári közép felé húzók eddig bírták ezt a reménytelenséget.
Nem nagyon van más értelme egy ilyen lépésnek, mint a párt szakadásának előkészítése, egy új párt létrehozásának kezdete – állította Horn Gábor. Hozzátette: a helyzet kísértetiesen hasonlít az MSZP történetéhez a 2010-es bukás után.Navracsics Tibor: A Fidesz még mindig úgy tesz, mintha egy óriási nagy párt lenne
A politikai elemző ugyanakkor nem hiszi, hogy egy új pártnak hiteles képviselői lehetnek a „bukott Fidesz maradékai”. Ráadásul a polgári közép jelenleg foglalt, a Tisza tölti be ezt a teret éppen, kellő sikerrel. Tehát egyáltalán akkor lehet esély egy ilyen új párt létrehozására, ha nem működik a Tisza-projekt. Ennek jövő tavaszig lehet kifutása: Horn Gábor itt és most inkább kétségbeesett próbálkozásnak látja a volt miniszter kezdeményezését, mint valódi alternatívának.A Fidesz megszüntetéséről is kérdezik a párttagokat egy belső kérdőívbenOrbán Viktor zárt körben már a politikai pályafutásának végéről beszél, a Fideszben névváltoztatáson is gondolkodnak