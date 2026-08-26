Vitézy Dávid: Iskolakezdésre megszűnik a lassújel a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonalon is

Az utolsó simításokat végzik a kivitelezők a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonal felújításán, amellyel újabb szakaszon szüntetjük meg a lassújeleket. A július 20-án kezdődött és augusztus 31-ig tartó munkálatok eredményeként megszűnnek a sebességkorlátozások, csökken a menetidő, valamint pontosabbá és megbízhatóbbá válik a közlekedés a Mátra térségében – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. A Vámosgyörk és Gyöngyös közötti, mintegy 7,7 kilométeres szakaszon a MÁV-csoport saját kapacitással, közel 80 szakemberrel dolgozik több műszakban, hogy az iskolakezdésre befejeződjenek a munkálatok.
A tárcavezető a munkálatokat is ismertette. Eszerint a szakemberek a beruházás során elvégzik az ágyazatrostálást és a gépláncos vágányszabályozást, síneket, vasbetonaljakat és váltóalkatrészeket cserélnek ki, átépítik a műszakilag rosszabb állapotú pályaszakaszokat. Felújítanak egy úgynevezett teknőhidat, valamint több útátjárót is korszerűsítenek. A beruházáshoz több mint 3700 betonaljat, 120 darab hosszúsínt és mintegy 15,5 ezer tonna zúzottkövet használnak fel.Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormány
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium mintegy 1,1 milliárd forintos finanszírozásának köszönhetően a beruházás eredményeként megszűnnek a jelenlegi, 30–40–60 kilométer/órás sebességkorlátozások, a vonatok pedig ismét 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Ez rövidebb menetidőt és megbízhatóbb közlekedést jelent a Mátra InterRégióval utazók számára is – tette hozzá Vitézy Dávid, hangsúlyozva, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv alapján az egész országban korszerűsítik a leromlott vasúti infrastruktúrát.Több ezer milliárdos vasútfejlesztés jön, meghosszabbítják a 3-as metrót, de az új HÉV-kocsik aligha érkeznek meg időben