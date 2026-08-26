MÁV;felújítás;Vitézy Dávid;Gyöngyös;vasútvonal;Vámosgyörk;

2026-08-26 11:23:00 CEST

Vitézy Dávid: Iskolakezdésre megszűnik a lassújel a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonalon is

A MÁV-csoport saját kapacitással, csaknem 80 szakemberrel újítja fel a 7,7 kilométeres pályaszakaszt.