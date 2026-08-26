A MÁV-csoport saját kapacitással, csaknem 80 szakemberrel újítja fel a 7,7 kilométeres pályaszakaszt.
A Testőr Kft. szerint a TEK rendelt el lezárást, hogy Szijjártó Péter és Mészáros Lőrinc nyugodtan nézegethesse a Budapest–Belgrád vasútvonal építését. A TEK szerint ez nem igaz.
E szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium csak önkormányzati kérést teljesíti, a komlói önkormányzatnak fontos a vasúti területek hasznosítása.
A szomszédokkal mindig jobb jóban lenni, mint rosszban – jelentette ki bukaresti látogatásán Szijjártó Péter. 2027-ig új határátkelőhelyet létesítenek.
Van, ahol a buszos pótlás sem alternatíva, és vonat nélkül egyszerűen nem működne a falu – derült ki a lapunknak nyilatkozó polgármesterek szavaiból.
Somogyszob és Beleg között július óta nem járnak a vonatok. Akkor vitte el a hatalmas mennyiségű eső miatt kiöntött Rinya patak a vasúti hidat.
A másik vágányon és a töltésoldalon folytatják a júniusi intenzív esőzés okozta károk helyreállítását.
Komoly korlátozások lesznek a pályarekonstrukció miatt.
Csigajelmezben és -álarcban megelőzte a Mátészalka-Debrecen között közlekedő menetrend szerinti vonatot a MátészalkaLeaks nevű csoport aktivistája. A viccesre sikerült felvétellel arra akarták felhívni a figyelmet, hogy milyen lassan járnak a vonatok.
Akár 20-30 perces, de esetenként egyórás késésekre is számítani kell több vasútvonalon - tájékoztatta a Mávinform szerda reggel az MTI-t.
A Budapest-Vác vasútvonalon a havazás miatt 20-30 perces késésekre kell számítani, az ország többi vasútvonalán azonban zavartalan a vasúti közlekedés - közölte a Mávinform péntek reggel.
KATTINTSON A KÉPRE A TÖBBIÉRT! - MTI Fotó: KKM / BURGER ZSOLT
Elkészült a Szajol-Püspökladány közötti vasútvonal felújítása: Magyarország legnagyobb vasúti fejlesztését csütörtökön adták át a püspökladányi vasútállomáson.
Ugyan a Budapestet Esztergommal összekötő, nyár végén átadott vasútvonalon zömmel alacsony padlós szerelvények közlekednek, mégis komoly gondja akadhat a mozgásukban korlátozott személyeknek. A több mint 40 milliárd forintból felújított szakaszon nem egy esetben előfordul, hogy a megállóhelyen szemmel láthatóan nem sikerült eltalálni a vonatok és a peron közötti távolságot. A Vörösvárbánya és Aquincum megállónál nemcsak a rés nagyságával van baj, hanem a szintbeli különbségekkel is - írja a 24.hu.