Kalandpálya lett az esztergomi vasútvonal

Ugyan a Budapestet Esztergommal összekötő, nyár végén átadott vasútvonalon zömmel alacsony padlós szerelvények közlekednek, mégis komoly gondja akadhat a mozgásukban korlátozott személyeknek. A több mint 40 milliárd forintból felújított szakaszon nem egy esetben előfordul, hogy a megállóhelyen szemmel láthatóan nem sikerült eltalálni a vonatok és a peron közötti távolságot. A Vörösvárbánya és Aquincum megállónál nemcsak a rés nagyságával van baj, hanem a szintbeli különbségekkel is - írja a 24.hu.