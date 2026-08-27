Leszerelték és eladnák Kehinde Wiley köztulajdonban lévő festményét

képzőművészet;amerikai nagykövetség;Dominikai Köztársaság;Kehinde Wiley;

2026-08-27 07:35:00 CEST

Eltávolították az Egyesült Államok Santo Domingó-i nagykövetségéről Kehinde Wiley nagy méretű festményét, amelyet 2015-ben közpénzből rendeltek meg. Az amerikai külügyminisztérium most azt vizsgálja, jogszerűen értékesítheti-e az állami tulajdonban lévő alkotást.

A dominikai fővárosban működő amerikai nagykövetség faláról leszerelték Kehinde Wiley Young Artists After Siamesas 1960 című képét – adta hírül a The Art Newspaper. A csaknem négy méter széles, négy mai fiatalt gazdagon ornamentált virágmintás háttér előtt ábrázoló festmény 2015 nyarán került az épületbe, az amerikai külügyminisztérium Art in Embassies programjának megrendelésére.

A mű eltávolítását Leah Campos nagykövet jelentette be. Campos a festményt a „globalista és woke- ideológiák” jelképének nevezte, és azt állította, hogy a kép nem fejezi ki megfelelően az Egyesült Államok értékeit. Az eltávolítás előtt az alkotást ideiglenesen amerikai zászlómintás ponyvával takarták le.

A külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője megerősítette, hogy jogászok vizsgálják a festmény eladásának lehetőségét. Mivel az alkotást adófizetői pénzből rendelték meg, és az az amerikai állam tulajdona, értékesítése jogi és közgyűjteményi kérdéseket is felvet. A minisztérium Wiley ellen korábban megfogalmazott szexuális visszaélési vádakra is hivatkozott; a művész ezeket következetesen tagadja. A szóban forgó festmény témája azonban nem kapcsolódik ezekhez az ügyekhez.

Wiley a mű elkészítése előtt Santo Domingóban találkozott fiatal művészekkel, és tanulmányozta többek között Gilberto Hernández Ortega és Celeste Woss y Gil dominikai festők munkásságát. A kép klasszikus művészettörténeti pózokat kapcsol össze kortárs fekete modellekkel és dekoratív növényi motívumokkal – azzal a módszerrel, amely Wiley nemzetközi pályájának meghatározó elemévé vált.

A festő világszerte leginkább Barack Obama 2018-ban bemutatott hivatalos portréjáról ismert. Három évvel korábban maga az amerikai külügyminisztérium tüntette ki az Art in Embassies Medal of Art elismeréssel. A most eltávolított mű tehát nem utólag került diplomáciai környezetbe: kifejezetten az amerikai kulturális diplomácia részeként rendelték meg.

Az 1963 óta működő Art in Embassies program amerikai műalkotások külföldi bemutatásával igyekszik kulturális kapcsolatokat építeni. Wiley festményének sorsa ezért túlmutat egy nagykövetség belső dekorációjának megváltoztatásán. A döntés azt jelzi, hogy az amerikai kormányzat ideológiai szempontok alapján kívánja újradefiniálni azt is, milyen művészet képviselheti az Egyesült Államokat külföldön.