„A nemzet kultúrája nem lehet senkinek a személyes tulajdona, hanem közös tulajdon” – Sokan Nádas Péter idézetekkel búcsúznak a világhírű írótól

gyász;Nádas Péter;megemlékezések;reagálások;

2026-08-26 14:26:00 CEST

Sorra érkeznek politikusoktól, az írótársadalomtól, közéleti szereplőktől a Kossuth- és József Attila díjas írónktól búcsúzó, emlékező, munkásságát, művészetét magasztaló írások, bejegyzések.

Baka András köztársasági elnök szomorúan értesült Nádas Péter haláláról, és szívből osztozik a család gyászában – áll a Sándor-palota Facebook-oldalán. – A kultúra, a történelem, a magyar- és világirodalom iránt nyitott és érdeklődő Olvasókban most kezdődik egy újabb, talán a legfontosabb és legbensőségesebb „Párhuzamos történet…”, az író kimeríthetetlen örökségének továbbépítése közöttünk – írták a bejegyzésben.

„Ma reggel elhunyt Nádas Péter Kossuth-díjas, világhírű író. Isten Önnel, Művész Úr!” – tette ki a Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök.

Nádas Péter személyében korszakos magyar író távozott kulturális életünkből. Hatalmas veszteség ez nemcsak Magyarország, de a teljes világirodalom számára is. Köszönjük neki, hogy megmutatta a világnak, mit jelent Közép-Európa és Magyarország, mire képes a magyar irodalom – írta Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. – Nádas Péter életműve a magyar irodalom egyik legjelentősebb és legösszetettebb öröksége. Az Emlékiratok könyve nemzedékek számára mutatta meg, milyen mélységekben lehet az emlékezetről, a testről, a szerelemről és az identitásról írni. A Párhuzamos történetek monumentális vállalkozása pedig egyszerre személyes és történelmi: különböző életek, sorsok és emlékezetek egymásba fonódásán keresztül beszél a 20. század Európájáról és annak traumáiról. A Saját halál megrendítő erejével az élet és a halál határhelyzetét teszi átélhetővé, miközben arra késztet, hogy a létezés legmélyebb kérdéseivel nézzünk szembe – fogalmazott a tárcavezető.

Nádas Péter nem könnyű válaszokat adott. Kérdéseket tett fel – pontosan, könyörtelenül és rendkívüli művészi erővel. Írásaiban egyszerre volt jelen a magyar történelem tapasztalata, Európa szellemi öröksége és az emberi létezés egyetemessége. Művei mostantól még inkább az emlékezés helyei lesznek. Könyvei velünk maradnak, és továbbra is kérdeznek, gondolkodásra késztetnek, vitára hívnak bennünket. Egy nagy magyar író, a magyar és az európai irodalom meghatározó alkotója távozott. Életműve azonban velünk marad. Isten nyugosztalja – búcsúztatta a 83 éves korában elhunyt írót.

Voltak és lesznek is Magyarország történelmének is boldogabb korszakai, de vigasztaljon bennünket, hogy csak most lehet Nádas Péter kortársának lenni – négy éve már, hogy ezt mondhattam Nádas Péter szemébe, és most hirtelen nem tudom, mi maradt, ami vigasztalhat bennünket. Elment Nádas Péter. Nem kortárs mától, hanem örök. Rá is igaz immár: mostantól mindenhol ott lesz, csak itt nem – írta Karácsony Gergely a Facebookon, hosszasan méltatva a 83 éves írót.

– Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Tőle tudjuk, hogy vannak Párhuzamos történetek és igen, a Rémtörténetek mellett mindig van Valamennyi fény. Nádas Péter nem egyszerűen történeteket írt. Megtanított másképpen látni: hogy a legmélyebb igazságok gyakran a legkisebb részletekben rejtőznek. És Nádas Péter birtokában volt a legmélyebb igazságoknak. Megrendítő nagysága talán abban rejlik, ahogyan képes volt mélyen, a legbelsőbb rétegekig belehatolni az olvasójába. És közben arra emlékeztetni bennünket, hogy a világ megértésének első feltétele nem a bizonyosság, hanem a figyelem – emlékezett meg világhírű írónkról a főpolgármester.

Mint fogalmazott, Nádas Péter, ennek a városnak méltó díszpolgára, nem feltette Budapestet a térképre, hanem megmutatta országnak-világnak, hogy hol is van ez a város Európában. Az ő Budapestje rémisztő és derűs, félelmetes és otthonos, ismerős és rejtélyes, csúnya és szép, embertelen és szolidáris. Nádas Péter Budapestje olyan, amilyennek szeretjük. És amilyennek szeretjük utálni. Ez az ország, ez a város, rengeteget köszönhet Nádas Péternek, és most már örökké bánhatjuk, hogy ezt meghálálni nem leszünk képesek. „A lélek emlékezete nélkül a test nem érthető” (Nádas Péter: Saját halál). Isten nyugosztalja Nádas Pétert, a legnagyobb írók, a legnagyobb magyar írók, a legnagyobb magyarok közül valót – búcsúzott a főváros díszpolgártól Karácsony Gergely.

Ugyanígy díszpolgára volt Nádas Péter a XIII. kerületnek is. Őt Tóth József polgármester méltatta a közösségi oldalán. – Világszínvonalú műveket alkotott, munkásságát rengeteg kitüntetés kísérte, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Budapest díszpolgára, a közelmúltban vehette át a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét is. Nyugodjék békében – tette hozzá a polgármester.

Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész szintén egy tőle vett idézettel búcsúzott a Facebookon Nádas Pétertől. „A nemzet kultúrája nem lehet senkinek a személyes tulajdona, hanem közös tulajdon. Rontani, rombolni, pusztítani lehet, de építeni csak olyan állam képes, amelynek polgárai szabadon beszélik meg egymás között, hogy mit helyes és mit helytelen gondolniuk és cselekedniök, s a versmértéket nem a süket önkény, hanem az én hallásom szabja meg. Ahol az én, te, ő, mi, ti, ők rendje egyszerre, de nem egymás ellenében uralkodik.” (Nádas Péter: Beszéd. In: Talált cetli. Jelenkor, 2000. fotó: Stekovics Gáspár)

A Litera irodalmi portál hosszú, Nádas Péter irodalmi és magánéletének a legapróbb részletekig kiterjedő kronológiájával, a Digitális Irodalmi Akadémián olvasható életrajzának felhasználásával emlékezett, ahogy írták, az elmúlt 50 év egyik legjelentősebb írójára. – A világirodalmi rangú szerző, a magyar irodalmi és közélet megkerülhetetlen, gyakorlatilag minden regényével, memoárjával, esszéjével, interjújával és egyéb megnyilvánulásával viharokat, vitákat és ki tudja, milyen távoli partokig elérő hullámokat keltő, központi figurája – írták róla.

A veszteség felfoghatatlan. Hatalmas életműve a magyar kultúra elmúlt fél évszázadának legnagyobb, egyetemes értékei közé tartozik, és jelentősége az időben csak növekedni fog. Szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehettünk – búcsúzott Nádas Pétertől Facebook-oldalán Örkény István Színház. Hozzátették, hogy az író az utóbbi években visszatérően az Örkény Színház színpadát választotta budapesti felolvasásaihoz. – Legutóbb halott barátairól mesélt, nem sejthettük, hogy utoljára. Példakép, mester és barát távozott – írták.

A mai napon elhunyt Nádas Péter, a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Művei és az általa életre hívott élő-lélegző karakterek mindannyiunkat megérintettek. Számos könyve, közöttük a Rémtörténetek, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek svéd fordításban is elérhető. Tisztelettel adózunk Nádas Péter élete, munkássága előtt, és részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának – olvasható Magyarország stockholmi nagykövetségének a Facebook-oldalán.