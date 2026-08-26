A Vuelta mezőnyének menedéket adó hotel vezetője a Népszavának: Természetesen megnyitottuk előttük az ajtóinkat

jégeső;Vuelta a Espana;

2026-08-26 20:20:00 CEST

A jégeső alaposan átírta a Vuelta a Espana országúti kerékpárverseny harmadik szakaszának forgatókönyvét. A versenyzők többsége a franciaországi Mont-Louisban található IGESA Village Club Les Sorbiers hotelben keresett és talált menedéket. A teljesen átázott bringások törölközőket, forró italokat és ételt is kaptak. Guillaume Villeneuve, a szálloda vezetője lapunknak arról is beszélt, hogyan élték meg a rendkívüli helyzetet, mit jelent számukra a hirtelen jött figyelem, és hogyan szeretnék megőrizni a Vuelta emlékét.

Mennyire volt természetes a szálloda számára, hogy segítséget nyújtson a versenyzőknek?

Természetes volt, hogy megnyitottuk előttük az ajtóinkat. Egy szálloda mindenekelőtt menedékhely is; a szakmánk megkövetelte ezt a döntést, amelyet rendkívül könnyű volt meghozni. Ugyanakkor a helyzet sürgősségét látva a sportolók maguk kezdeményezték, hogy bejöjjenek az épületbe.

Hogyan tudtak segíteni a versenyzőknek?

Gyorsan felismertük, mire van sürgősen szükségük: a versenyzők teljesen átáztak. Törölközőket adtunk nekik, hogy megszárítkozhassanak, majd forró italokat, például teát, gyógyteát és forró csokoládét készítettünk. Gyümölccsel és édességgel is kínáltuk őket. Emellett néhány szoba éppen üresen állt, ezeket a versenyzők használhatták arra, hogy forró zuhanyt vegyenek, illetve megkezdjék a szükséges kezeléseket.

Scenes from the IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers, where the Vuelta riders took shelter today from the hail storm. #LaVuelta26 pic.twitter.com/Z0wvQYWZOR — Del???????? (@Stroppa_Del) August 24, 2026

Mit jelent egy ilyen kis hegyi szálloda számára, hogy hirtelen a nemzetközi figyelem középpontjába került egy világszerte követett sportesemény során?

Hihetetlen a médiafigyelem! Általában visszafogottan, csendben működünk, most viszont ez az esemény nemzetközi ismertséget hozott nekünk. Próbáljuk a helyén kezelni mindezt, nagy alázattal. Egyszerűen szerencsénk volt, hogy a megfelelő helyen voltunk a megfelelő időben.

Hogyan élte meg a helyzetet a személyzet? Inkább egy rendkívüli vészhelyzetként tekintettek rá, vagy hamar egy izgalmas, emlékezetes pillanattá vált?

Eleinte meglepődtünk, hiszen egyáltalán nem készültünk erre. Ugyanakkor van tapasztalatunk a rendkívüli helyzetekben történő vendéglátásban, így nagyon gyorsan megtaláltuk a lehető legjobb megoldást. A csapat számára ez továbbra is hihetetlen élmény, hiszen örömet szerezhettünk a versenyzőknek és a kísérőiknek, és segíthettünk nekik. Végső soron erről szól a munkánk.

Vannak emlékezetes vagy különleges történetei a hétfői eseményekről?

Egy-egy konkrét anekdotán túl – és természetesen egy gyors beszélgetés a nemzetközi mezőny sztárjaival önmagában is kellemes élmény –

számomra leginkább a különböző csapatok versenyzői és munkatársai közötti szolidaritás marad emlékezetes. És mindenekelőtt az, ahogyan a versenyzők viselkedtek a szállodámban nyaraló családokkal, különösen a gyerekekkel. Rengeteg közös fotó és autogram készült.

Volt olyan versenyző vagy csapattag, akivel hosszabban is beszélgetett?

Beszélgethettünk Julien Bernard-ral a Lidl-Trektől, Christophe Laporte-tal a Vismától, Richard Carapazzal az EF-től, a teljes Groupama-FDJ csapattal, és még sok más versenyzővel.

A szálloda visszatért a megszokott nyugalomhoz, vagy volt valamilyen rendkívüli utóélete a történteknek?

A szálloda kedd délután óta valamelyest visszanyerte a nyugalmát. Néhányan csak azért térnek be, hogy „megnézzék” a helyet. Ugyanakkor a média megkeresései folyamatosan érkeznek. Hihetetlen az egész. Az élet megy tovább, és szerencsére így is kell lennie.

Észleltek-e már növekedést a foglalásokban vagy az érdeklődésben az eset óta? Érkezett-e olyan megkeresés, amely kifejezetten a Vuelta és a jégeső miatt érdeklődött a szálloda iránt?

Egyelőre nem kaptunk kifejezetten ilyen megkereséseket, de a közösségi média és a sajtó hatalmas láthatóságot biztosított számunkra. Biztosak vagyunk benne, hogy érkezni fognak érdeklődők.

Az eset után özönlöttek a pozitív Google-értékelések a versenyzőktől, a csapatoktól és a szurkolóktól is. Hasonlót tapasztaltak a közösségi médiában is? Észrevették, hogy megugrott a követők vagy a hozzászólások száma?

A Google-fiókunk felrobbant: több mint 2000 értékelés érkezett, Európától az Egyesült Államokon át Ausztráliáig az egész világon beszélnek rólunk. A jóindulat és a szeretet hatalmas hullámán lovagolunk!

Vannak-e terveik arra, hogy ezt a váratlan nemzetközi nyilvánosságot valamilyen módon felhasználják a szálloda népszerűsítésére?

Alázatosnak kell maradnunk, és megőriznünk a józanságunkat ebben a helyzetben, de természetesen ki fogjuk használni ezt a hirtelen jött ismertséget. Kár lenne nem élni ezzel a lehetőséggel – nemcsak a szálloda, hanem az a teljes csapat miatt is, amely már hosszú ideje velem dolgozik, valamint az egész régió érdekében.

Gondolkodnak azon, hogy valamilyen módon maradandó emléket állítsanak a történteknek? Például fotófalat, emléktáblát vagy a versenyzők által aláírt tárgyat?

Mindenképpen szeretnénk valamit létrehozni, ami megőrzi augusztus 24-ének ezt az őrült estéjét. Még nem tudjuk pontosan, milyen formát ölt majd, de igen, szükségünk van valamire, ami emléket állít ennek a fantasztikus időszaknak.

Szeretnék, hogy ez a váratlan kapcsolat a Vueltával a jövőben is része maradjon a szálloda történetének?

Az ajtónk nyitva áll, és természetesen örömmel működnénk együtt a Vueltával. Eddig nekünk kellett volna tapsolnunk a Vueltának, most viszont megfordult a helyzet: a Vuelta tapsol nekünk. Ugyanakkor ismét csak azt mondhatom, hogy alázatosnak kell maradnunk. Ha a verseny szervezőinek vagy a csapatoknak szükségük lesz ránk, reméljük, hogy készen állunk majd segíteni.