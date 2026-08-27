Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, amikor gyalogosok közé hajtott egy autós Franciaországban

Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvaránál szerda éjjel, egy ember meghalt, tíz megsérült - közölték a helyi hatóságok.
David Claviere, Calvados megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a sérültek közül heten súlyos állapotban vannak.
Hozzátette, hogy a gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy az Oroszországban született, 26 éves férfi miért követte el a tettét. A gyanúsított korábban nem volt a hírszerzés látókörében.
A hatóságok még vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.
A BBC brit műsorszóró úgy tudja, hogy a gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés tört ki.
Caen hatóságai részéről Bruno Coutanceau azt közölte, hogy az ügyet a jelenlegi szakaszban nem kezelik terrorcselekményként.