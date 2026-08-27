Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, amikor gyalogosok közé hajtott egy autós Franciaországban

Franciaország;gázolás;pályaudvar;halálos áldozat;

2026-08-27 08:18:00 CEST

Az ügyet a jelenlegi szakaszban nem kezelik terrorcselekményként.

Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvaránál szerda éjjel, egy ember meghalt, tíz megsérült - közölték a helyi hatóságok.

David Claviere, Calvados megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a sérültek közül heten súlyos állapotban vannak.

Hozzátette, hogy a gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy az Oroszországban született, 26 éves férfi miért követte el a tettét. A gyanúsított korábban nem volt a hírszerzés látókörében.

A hatóságok még vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

A BBC brit műsorszóró úgy tudja, hogy a gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés tört ki.

Caen hatóságai részéről Bruno Coutanceau azt közölte, hogy az ügyet a jelenlegi szakaszban nem kezelik terrorcselekményként.