Moszkvában a CIA igazgatója figyelmeztette Oroszországot, tegyen le arról, hogy megtámadja a NATO-tag balti államokat is

Irán;Oroszország;CIA;Moszkva;Egyesült Államok;figyelmeztetés;igazgató;Egyesült Királyság;Donald Trump;balti államok;orosz-ukrán háború;

2026-08-27 08:07:00 CEST

John Ratcliffe azok után utazott az orosz fővárosba, hogy az Ukrajna ellen vívott háborújuk mellett többször szabotázsakciókat, kibertámadásokat intéztek északi szomszédaik ellen.

Keddi, rövid moszkvai látogatása során John Ratcliffe, a CIA igazgatója arra figyelmeztette az orosz tisztviselőket, hogy ne eszkalálják a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel, különösen a balti államokkal: Észtországgal, Lettországgal és Litvániával – írja két, az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva a Politico. Információik szerint az amerikai hírszerzés főnöke másrészt nyomást gyakorolt Oroszországra az Iránnak nyújtott katonai és gazdasági támogatás csökkentése érdekében.

Lapunk is beszámolt a rejtélyes moszkvai látogatásról, és a Politico szerint a washingtoni kormányzat által hivatalosan el nem ismert utazás messzemenő találgatásokhoz is vezetett az Egyesült Államokban és az Európában egyaránt. Emlékeztettek, hogy mostani volt az első ismert CIA-igazgatói út az orosz fővárosba Donald Trump elnöksége alatt. Joe Biden idején 2021 végén az akkori igazgató, Bill Burns szintén Moszkvában figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne támadja meg Ukrajnát. A figyelmeztetés hatástalan maradt, Oroszország három hónappal később elindította a több mint négy éve tartó háborút.

Felvetődött az is, hogy miután Ukrajna részben a Nyugat, a NATO támogatásainak is köszönhetően egyre intenzívebb dróntámadásokat intéz Oroszország ellen jóval a frontvonalon túl, Moszkva – eddigi verbális fenyegetései mellett – újabb agresszív hibrid hadviselési lépésekről, akár korlátozott katonai fellépésről dönthet NATO-szövetségesek, köztük az Egyesült Királyság ellen. A Fehér Ház szóvivője a Politicónak Donald Trump szerda reggeli rádiónyilatkozatát idézte, amelyben az amerikai elnök tagadta az ilyen találgatásokat. Trump félig rutinszerűnek nevezte a látogatást, de elismerte, hogy az a háború lezárásáról szólt. – Utálok csalódást okozni az embereknek. Szeretnénk látni, hogy véget ér a háború Ukrajnával – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

A lap mindezek ellenére ismertette, hogy a NATO a szerződés értelmében az egyik tag elleni fegyveres támadást az összes tag elleni támadásnak tekinti. Továbbá azt, hogy Oroszország évek óta különféle „rövid távú háborús technikákat”: szabotázsakciókat, kibertámadásokat alkalmaz a balti államok ellen. Felidézték, hogy Ratcliffe-nek nem ez az első ilyen útja. Idén májusban titokban Kubába utazott, hogy figyelmeztesse az ország kommunista rezsimjét az alapvető reformok végrehajtására, mert különben amerikai nyomásgyakorló kampánnnyal számolhatnak.