Magyar Péter: Januártól 120 ezer forintra emeljük az öregségi nyugdíj legkisebb összegét

nyugdíjemelés;választási ígéret;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-08-27 10:07:00 CEST

A miniszterelnök szerint a Tisza-kormány döntése sok százezer embert érint, sokaknak duplájára nő a nyugdíja.

A Tisza-kormány tegnap rendkívül fontos döntést hozott. 2027. január elsejétől, a vállalásunknak megfelelően 120 ezer forintra emeljük az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ezzel több százezer idős honfitársunknak jelentősen, sokak duplájára nő a nyugdíjuk – derült ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzéséből.

Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez – fogalmazott a kormányfő.

Megjegyzése szerint, tudják, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásuk is volt. – Azok teljesitésének előkészítését is megkezdtük, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adunk. Lépésről lépésre olyan Magyarországot építünk, amely nem felejti el, kiknek a munkájából áll mindaz, amit ma hazának nevezünk – tette hozzá a miniszterelnök,.

Videójában arról is beszélt, hogy fontosnak tartja hogy őszintén beszéljen, mert az Orbán-kormány tragikus gazdasági és pénzügyi helyzetben hagyta Magyarországot. – Óriási hiányt és kivéreztetett költségvetést örököltünk. Ha kevesebből kell gazdálkodnunk, mindennél fontosabb, hogy minden egyes forintról tudjuk, hogy az kit és miért szolgál – mondta Magyar Péter, aki szerint ilyenkor mutatkozik meg, hogy milyen Magyarországot szeretnének, és kiket tartanak elsőként leginkább védelemre méltónak. Kiemelte még, hogy a nyugdíj nem ajándék és nem kegy, idős honfitársainknak jár a biztonság, a megbecsülés és méltóság egy végigdolgozott élet után.