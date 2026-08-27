A miniszterelnök szerint a Tisza-kormány döntése sok százezer embert érint, sokaknak duplájára nő a nyugdíja.
A kormánypárti képviselőcsoport szerint döntéseik mind egy irányba mutatnak: egy olyan demokratikus állam megteremtése felé, amelyben egyetlen politikai erő sem betonozhatja be évtizedekre a saját hatalmát.
Ahogy az ígért munkahelyeknek sem.
A kormányfő gőzerővel folytatja a pénzosztást.
Görcsösen erőlködik a Fidesz, hogy felszínen tartsa a rezsiharc ügyét, de már ígérgetni is csak a következő kormány kontójára képes. Csökkenteni pedig csak azoknak a szolgáltatási elemeknek az árát tudja, amelyekről köztudott, hogy eddig is ingyenesek voltak - állítják szakértők. A távhő árát is tovább mérsékelné a kormány, miközben a rezsipontokba néha számlapanasszal betéved valaki.
Azonnali, érezhető mértékű béremelést ígért a baloldali Összefogás nevében a rend- és honvédelmi végrehajtó állománynak Mesterházy Attila.
Azzal, hogy a választások utánra időzítette a Fidesz az újabb rezsicsökkentés valósággá válását, azt üzeni, ha nem a jelenlegi kormány folytatja, annyi a tarifák visszanyesésének - a hatalom erőteljes pénztárca-kampányt folytat, és a "pénz szagával" fed el minden "büdös" ügyletet.
Gyurcsány Ferenc szerint az ellenzék akkor teszi jól a dolgát, ha nem ígér csodát 2014 után, mert a Fidesz nagyon megfeszíti a költségvetést a választás előtti utolsó évben. A Demokratikus Koalíció elnöke országjáró körútjának kecskeméti állomásán beszélt erről a lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján.