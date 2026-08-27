Felejthető rezsiígéretek

Görcsösen erőlködik a Fidesz, hogy felszínen tartsa a rezsiharc ügyét, de már ígérgetni is csak a következő kormány kontójára képes. Csökkenteni pedig csak azoknak a szolgáltatási elemeknek az árát tudja, amelyekről köztudott, hogy eddig is ingyenesek voltak - állítják szakértők. A távhő árát is tovább mérsékelné a kormány, miközben a rezsipontokba néha számlapanasszal betéved valaki.