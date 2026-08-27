Több mint 30 ezer gyermek hétévesen kezdi meg az első osztályt

oktatás;KSH;Oktatási Hivatal;iskolaérettség;első osztály;évismétlés;

2026-08-27 10:00:00 CEST

Ők azok, akik tavaly felmentést kaptak a hatéves kortól kötelező iskolakezdés alól. Ugyanakkor az is biztosnak tűnik, hogy idén is több ezer általános iskolásnak kell megismételnie az első osztályt.

A 2026/2027-es tanévet várhatóan 89 ezer új belépő gyermek kezdi meg az általános iskola első évfolyamán, közülük – a jelenlegi beiratkozási adatok alapján – 31 438 fő az, akik hétévesen kezdik az iskolát, mert egy nevelési évet még óvodában maradtak - közölte az Oktatási Hivatal (OH) a Népszava érdeklődésére. Hozzátették: az elmúlt tanévben 93 993 általános iskolás tanuló járt elsőbe, közülük 4243 fő volt évismétlő, vagyis most szeptembertől várhatóan 93 ezer tanuló fog összesen az általános iskola első évfolyamára járni - ez azt jelenti, hogy újból legalább négyezren lesznek, akik megismétlik az első osztályt.

A hatéves kortól kötelező iskolakezdés elhalasztását csak az OH-nál lehetett kérvényezni az utóbbi években, idén májusig a hivatal kicsivel több mint 25 ezer kérvényt fogadott el a 2026/2027-es tanévre vonatkozóan. Az Orbán-kormány 2020. január 1-jétől szigorított a hatéves kortól kötelező iskolakezdés és az iskolahalasztási eljárás szabályain; előtte a szülők és az óvodapedagógusok együtt dönthettek arról, hogy egy hatéves gyermek egy évet még óvodában maradhasson. Szakértők már ekkor arra figyelmeztettek, hogy a központosított, bürokratikus eljárásrend miatt sok kisgyermek éretlenül kerülhet be az iskolába, ami tanulási és fejlődési gondok kialakulásához vezethet.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt években a korábbinál nagyobb mértékben emelkedett a súlyos tanulási zavarral rendelkező gyermekek száma:

2020-ban 39,8 ezer, 2025 októberében már 52,5 ezer gyermek küzdött súlyos tanulási zavarokkal. A súlyos figyelemzavaros gyerekek száma 6,5 ezer főről 8,5 ezer főre emelkedett hat év alatt.

Az általános iskolákban pedig az első osztályban lett a legmagasabb az évismétlők aránya (az elmúlt tanévben 4,5 százalék) a többi évfolyamhoz viszonyítva. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által kidolgozott jogszabálytervezet szerint a 2027 szeptemberében induló tanévtől ismét a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnek majd közösen a hatéves gyermekek iskolaérettségéről.