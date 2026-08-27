Újra megnyílik Iványi Gáborék bezárt Wesley Kincsei Iskolája

Iványi Gábor;működési engedély;fővárosi kormányhivatal;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium;

2026-08-27 10:40:00 CEST

Az Orbán-kormány alatt bezáratott intézmény szerdán kapta meg a működési engedélyét a fővárosi kormányhivataltól. A tanévkezdéshez közeli időpont miatt idén csak az általános iskola első osztályát tudják elindítani.

Két évvel a jogsértő, sokkoló bezárás után, 2026. augusztus 26-án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) megkapta a Kormányhivataltól a Wesley Kincsei Iskola működési engedélyét, valamint az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát – közölte Facebook-oldalán az Iványi Gábor vezette felekezet, amely korábban már kérelmet nyújtott be egyházi státuszának a visszaszerzésére. – Sajnos mivel az engedélyeztetési folyamat minden igyekezetünk ellenére csak pár nappal a tanévkezdés előtt ért véget, arról tájékoztattuk a szülőket, hogy a 2026/27-es tanévben – a diákok és az oktatók érdekeit, biztonságát szem előtt tartva – egyelőre csak az első osztályt tudjuk elindítani – írták.

A Népszava is írt arról, hogy a MET júliusban igényfelmérést indított. Akkor még úgy tervezték, hogy megfelelő jelentkezőszám esetén három évfolyamot is indítanának. – Természetesen tovább dolgozunk az integráló, már hosszú évek óta az új Oktatási Minisztérium nemrég kiadott irányelvei szerint működő intézmény fokozatos visszaépítésén, de ez még hosszabb időt vesz igénybe. Ősszel elindítjuk a Wesley Akadémiát is az épületben, amely délutáni tanári továbbképzésekkel, szülőknek szóló információs központtal és a diákok fejlesztésével szeretné segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekek elfogadását, megértését, a pedagógusok, a családok és a közvélemény érzékenyítését, a közösségépítést – tették hozzá most.

Az elmúlt évek jogi és emberi küzdelmei után valamennyi volt és jövőbeni diákunk, tanárunk és családjaik nevében is óriási örömmel, elégtétellel és hosszú távú tervekkel fogadtuk a hírt, hogy mégis szükség van arra a hiánypótló pedagógiai munkára, amit egy értelmetlen és kegyetlen döntéssel megpróbáltak felszámolni 2024 augusztusában, és végre lehetőséget kapunk a folytatásra – olvasható a MET közleményében. Emlékeztettek, miután 2026 májusában másodszor is megállapította a bíróság, hogy a budapesti iskoláik bezárását elrendelő határozat jogellenes volt, azonnal nekikezdtek a Wesley Kincsei Iskola újjászervezésének. Az iskola a IX. kerületi József Attila-lakótelepen, az Ifjúmunkás utcában nyitja meg kapuit, miután, ahogy írták, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítási munkát elvégeztek az újranyitás érdekében.

A MET továbbra is kiemelt feladatának, szívügyének tekinti, hogy fokozatosan újra megnyissa, illetve saját fenntartásában működtesse azokat a közoktatási intézményeit, amelyeknek az átadását az állami elvonásokkal kényszerítették ki – tették hozzá a bejegyzés végén.