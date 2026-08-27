Újra megnyílik Iványi Gáborék bezárt Wesley Kincsei Iskolája

Két évvel a jogsértő, sokkoló bezárás után, 2026. augusztus 26-án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) megkapta a Kormányhivataltól a Wesley Kincsei Iskola működési engedélyét, valamint az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát – közölte Facebook-oldalán az Iványi Gábor vezette felekezet, amely korábban már kérelmet nyújtott be egyházi státuszának a visszaszerzésére. – Sajnos mivel az engedélyeztetési folyamat minden igyekezetünk ellenére csak pár nappal a tanévkezdés előtt ért véget, arról tájékoztattuk a szülőket, hogy a 2026/27-es tanévben – a diákok és az oktatók érdekeit, biztonságát szem előtt tartva – egyelőre csak az első osztályt tudjuk elindítani – írták.
A Népszava is írt arról, hogy a MET júliusban igényfelmérést indított. Akkor még úgy tervezték, hogy megfelelő jelentkezőszám esetén három évfolyamot is indítanának. – Természetesen tovább dolgozunk az integráló, már hosszú évek óta az új Oktatási Minisztérium nemrég kiadott irányelvei szerint működő intézmény fokozatos visszaépítésén, de ez még hosszabb időt vesz igénybe. Ősszel elindítjuk a Wesley Akadémiát is az épületben, amely délutáni tanári továbbképzésekkel, szülőknek szóló információs központtal és a diákok fejlesztésével szeretné segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekek elfogadását, megértését, a pedagógusok, a családok és a közvélemény érzékenyítését, a közösségépítést – tették hozzá most.Szeptemberben újraindulhat Iványi Gábor egyik bezárt iskolája
Az elmúlt évek jogi és emberi küzdelmei után valamennyi volt és jövőbeni diákunk, tanárunk és családjaik nevében is óriási örömmel, elégtétellel és hosszú távú tervekkel fogadtuk a hírt, hogy mégis szükség van arra a hiánypótló pedagógiai munkára, amit egy értelmetlen és kegyetlen döntéssel megpróbáltak felszámolni 2024 augusztusában, és végre lehetőséget kapunk a folytatásra – olvasható a MET közleményében. Emlékeztettek, miután 2026 májusában másodszor is megállapította a bíróság, hogy a budapesti iskoláik bezárását elrendelő határozat jogellenes volt, azonnal nekikezdtek a Wesley Kincsei Iskola újjászervezésének. Az iskola a IX. kerületi József Attila-lakótelepen, az Ifjúmunkás utcában nyitja meg kapuit, miután, ahogy írták, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítási munkát elvégeztek az újranyitás érdekében.A magyarok többsége politikai bosszút sejt az Iványi Gábor-féle iskolák bezárása mögött
A MET továbbra is kiemelt feladatának, szívügyének tekinti, hogy fokozatosan újra megnyissa, illetve saját fenntartásában működtesse azokat a közoktatási intézményeit, amelyeknek az átadását az állami elvonásokkal kényszerítették ki – tették hozzá a bejegyzés végén.Ezer sebből vérzik Iványi Gáborék iskoláinak bezárása„El tudják képzelni, mit jelent egy autista gyerekkel iskolát keresni?”