Új igazolásokat jelentett be a címvédő ETO FC

labdarúgás;átigazolás;Győri ETO FC;

2026-08-27 13:35:00 CEST

Nicolae Rotaru személyében moldovai csatárral erősítette meg keretét a magyar bajnok ETO labdarúgócsapata, amely Bödő Efraimot is megszerezte.

A moldovai bajnok Petrocub Hincestitől igazolt Nicolae Rotaru remekül kezdte az idényt, gólt szerzett a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd a kiesés után a Konferencia-liga kvalifikációjában is kétszer volt eredményes, a bajnokságban pedig nyolc mérkőzésen hatszor talált a kapuba - írja az MTI.

A 20 éves támadó mellett a 19 esztendős támadó középpályás, Bödő Efraim is csatlakozott a győriekhez, ő az FK Csíkszeredától érkezett.

A zöld-fehérek kerete a nyáron alaposan átalakult, a kulcsjátékosok közül távozott Vitális Milán, Csinger Márk, Tóth Rajmund, a román Deian Boldor, az ukrán Olekszandr Piscsur és a világbajnokságon az algériai válogatottban szerepelt Nadir Benbuali is. A Győr az európai kupaselejtezőkben nem járt sikerrel, viszont az OTP Bank Ligában két-két győzelemmel és döntetlennel még veretlen.