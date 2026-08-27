US Open: Piros Zsombor a főtábla küszöbén

tenisz;Piros Zsombor;

2026-08-27 11:47:00 CEST

Piros Zsombor háromszettes győzelemmel bejutott a selejtező harmadik fordulójába, így már csak egy sikerre van a főtáblától az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Marozsán Fábián eközben negyeddöntős Winston-Salemben, Udvardy Panna viszont búcsúzott Monterreyben.

A tavaly New Yorkban eddig egyetlen Grand Slam-főtábláját kiharcoló Piros Zsombor a spanyol Max Alcala Gurri búcsúztatása után, szerdán az észt Daniil Glinkával (156.) találkozott, akit megvert korábbi egyetlen összecsapásukon. A világranglistán 118. magyar játékos 12. kiemeltként esélyesebbnek számított a 156. helyen álló rivális ellen, aki még csak összesen három meccset nyert Grand Slam-selejtezőkben.

A New York-i csatában a 26 éves Piros 4:3-nál elvette balkezes ellenfele adogatását, majd kiszerválta a nyitószettet, a folytatásban 5:6-nál viszont Glinka brékelt, ezzel kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:3-nál a magyar került lépéselőnybe, amit már nem adott ki a kezéből. A találkozó 1 óra 48 percig tartott. Piros az újabb USO-fótábláért a 17. kiemelt ausztrál Christopher O'Connell-lel (105.) küzd meg.

Marozsán negyeddöntős Winston-Salemben

A 15. kiemelt Marozsán Fábián háromszettes győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe a 818 ezer dollár (253,8 millió forint) összdíjazású winston-salemi keménypályás tornán. A világranglistán 63. játékos az első fordulóban erőnyerő volt, majd a 32 között a szerb Miomir Kecmanovicot búcsúztatta, aztán a papírforma szerint az első kiemelt Danyiil Medvegyev következett volna, ám az orosz sztár nagy meglepetésre kikapott a szabadkártyás Martin Dammtól (92.). Marozsán végül 2:6, 6:3, 6:3-re verte az amerikai ellenfelet. A negyeddöntőben az ausztrál James Duckworth (79.) következik.

Udvardy kiesett Monterreyben

A szerencsés vesztesként főtáblára jutott Udvardy Panna kikapott a nyolcaddöntőben az 1,2 millió dollár (372,4 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tornán Monterreyben.

Kedden még legyőzte az ausztrál Maya Jointot (75.), a 16 között már jóval nehezebb ellenfél következett a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) személyében, aki három szettben 6:1, 4:6, 6:3-ra diadalmaskodott.