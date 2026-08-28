Indul a Bundesliga: toronymagas esélyes a Bayern

Bundesliga;Bayern München;RB Leipzig;Willi Orban;

2026-08-28 07:00:00 CEST

Pénteken megkezdődik a német labdarúgó-bajnokság 2026/27-es szezonja, amelynek favoritja a címvédő Bayern München, hosszú idő után pedig mindössze két magyar légiós teljesítményét lehet figyelemmel követni.

A müncheniek az előző kiírást 16 pontos előnnyel nyerték meg a Borussia Dortmund előtt, Bundesliga-rekordot jelentő 122 gólt szereztek, a gólkirály Harry Kane ebből 36-ot jegyzett, és elnyerte az Aranycipőt is.

A Bayern az idény pénteki nyitómérkőzésén a Stuttgartot fogadja, a két csapat május 23-án a Német Kupa fináléjában találkozott egymással legutóbb, a bajorok akkor 3-0-ra diadalmaskodtak. Kane pénteken újabb Bundesliga-rekordot írhat át, a nyári világbajnokságon bronzérmes angol válogatott kapitánya eddigi 94 német bajnokiján 98-szor volt eredményes, egy duplával pedig a leggyorsabban érné el a 100 találatot. Az gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Kane - aki pályafutása során már 14 gólt szerzett a Stuttgart ellen - valamikor megdönti ezt a csúcsot, amelyet jelenleg Dieter Müller tart, de a Köln legendájának a 129. bajnokiján jött össze a századik gól.

Jamal Musiala ismét teljes értékű munkát végez, de a pénteki idénynyitón még nem lép pályára. A 23 éves középpályás augusztus 15-én, az RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen, majd három nappal később a Heidenheim elleni összecsapáson is összeesett, a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, amiről a klub is tudott korábban.

A Bundesliga mostani idényében egyelőre csak két magyar futballista szerepel, az RB Leipzigben Gulácsi Péter távozása után Willi Orbán maradt, míg az Union Berlinben Schäfer András harcol majd az állandó kezdő pozícióért a középpályán.

A lipcseiek kispadján bajnokin is debütál majd Martín Demichelis, aki a Bundesliga történetének első argentin vezetőedzője, első bajnokiján a Borussia Mönchengladbach lesz az ellenfél, ez jó előjel a csapatnak, mivel hazai környezetben még sosem kapott ki riválisától.

Az Union Berlin az Eintracht Frankfurt ellen kezdi meg bajnoki szereplését, a párharc érdekessége, hogy az örökmérleg tökéletesen kiegyenlített (öt-öt győzelem és négy döntetlen), a legutóbbi hat egymás elleni összecsapásukon pedig egyszer sem született hazai győzelem.

Bundesliga, 1. forduló

Péntek:

Bayern München-VfB Stuttgart 20.30 (tv: Aréna 4)

Szombat:

SV Elversberg-Bayer Leverkusen 15.30

1. FC Köln-Hoffenheim 15.30

FSV Mainz-SC Paderborn 15.30

RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach 15.30 (tv: Aréna 4)

Union Berlin-Eintracht Frankfurt 15.30

Borussia Dortmund-Hamburger SV 18.30 (tv: Aréna 4)

Vasárnap:

Freiburg-Werder Bremen 15.30 (tv: Aréna 4)

Augsburg-Schalke 04 17.30 (tv: Aréna 4)