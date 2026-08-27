Öreg cápa nem vén cápa

képzőművészet;kiállítás;Erdős Virág;Fuchs Tamás;Ladó Galéria;

2026-08-27 18:59:00 CEST

Űrbéli, víz alatti és szürreális világok tűnnek fel Fuchs Tamás Öreg cápa című kiállításán, amelyet Erdős Virág költő nyitott meg.

Cápák, víz felett lebegő hajók és űrben keringő holdak láthatók Fuchs Tamás Öreg cápa című kiállításán a Ladó Galériában, amely rendhagyó helyen, egy vásárcsarnok első emeletén található, egy őstermelői stand és egy zöldségespult felett. A tárlatot megnyitó Erdős Virág költő is kitért erre szövegében:

„Sokan vagyunk itt, akik már ismerjük a járást. A Főzelékes Feri és a HúsSpecialista, a Boci Tejbolt és a Spar, mozzarellák és mortadellák, dinnyehalmok és paprikahegyek szküllái és kharübdiszei közt navigáljuk át magunkat tüntetően és célirányosan, hogy aztán a hátsó lépcsőn felvergődve […] végre megtaláljuk a magunk kis elvarázsolt túlélőkapszuláját, a Ladó Galériát.”

Erdős Virág Fuchs festészetéről is beszélt: szerinte a képein mindig van valami szokatlan, valami furcsa. Ez a mostani kiállításra is igaz: egyes képeken hajók lebegnek a víz felett, az egyik még lángra is kapott, máshol tengeri halak, cápák és egy muréna bámulnak ránk szokatlanul közelről, mintha egy akvárium előtt állnánk, vagy magunk is a tenger mélyén lennénk.

Erdős Virág a saját művészetével is kapcsolódott a művekhez: a kiállításmegnyitóra verset írt. „A magam művészetével próbálok kapcsolódni Tamás művészetéhez. A magam furcsaságával az ő furcsaságához.”

A vers egyik részlete a kiállítás címét is megidézte:

„hömpölygő űrben pár kíváncsi szem ez a / kultúrafogyasztás ára / köröttünk köröz egy veszélytelen viszont / vicces és bölcs öreg cápa”

A kiállítás képei személyes történetekhez kapcsolódnak, amelyekről Fuchs Tamást kérdeztük. A művész ugyanis sokszor azért fest meg valamit, mert szeretné birtokolni. Így van ezzel, ha klasszikus festményt vagy szép tárgyat lát, de vágyának tárgya akár egy égitest is lehet.

– Amit nem tudok megvenni vagy eltenni, azt megfestem, így az enyém lesz, és megmutathatom másnak is. Ezért került a vásznamra a Föld körül keringő Hold és a Szaturnusz holdjai is – mondta a művész.

A képeken a halak között találunk murénát, makócápát és szirticápát is. Utóbbit a művész a Nyíregyházi Állatkertben fotózta le, amikor dekorációt kellett festenie az elefántok kifutóján.

– Egy nap, miután végeztem a kifutón egy burmai tájképpel, leültem az akvárium elé, hogy egy kicsit megpihenjek. Ekkor megláttam, hogy egy cápa föl-alá úszkál benne, így a mobilommal lefotóztam, majd elhatároztam, hogy megfestem. Később olvastam a grönlandi cápákról, amelyek ötszáz évig is elélhetnek, ezért a képen a cápámat kicsit átalakítottam: csemperagasztó és akrilfesték keverékét tettem rá, amitől strapabíróbbnak nézett ki. Így lett ő az öreg cápa.

Infó: Fuchs Tamás: Öreg cápa. Kurátor: Polgár Ladó. Ladó Galéria (Budapest, Klauzál téri Vásárcsarnok, első emelet). Megtekinthető szeptember 25-ig, szerdától péntekig 15.00–19.00.