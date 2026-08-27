Öreg cápa nem vén cápa

Cápák, víz felett lebegő hajók és űrben keringő holdak láthatók Fuchs Tamás Öreg cápa című kiállításán a Ladó Galériában, amely rendhagyó helyen, egy vásárcsarnok első emeletén található, egy őstermelői stand és egy zöldségespult felett. A tárlatot megnyitó Erdős Virág költő is kitért erre szövegében:
„Sokan vagyunk itt, akik már ismerjük a járást. A Főzelékes Feri és a HúsSpecialista, a Boci Tejbolt és a Spar, mozzarellák és mortadellák, dinnyehalmok és paprikahegyek szküllái és kharübdiszei közt navigáljuk át magunkat tüntetően és célirányosan, hogy aztán a hátsó lépcsőn felvergődve […] végre megtaláljuk a magunk kis elvarázsolt túlélőkapszuláját, a Ladó Galériát.”
Erdős Virág Fuchs festészetéről is beszélt: szerinte a képein mindig van valami szokatlan, valami furcsa. Ez a mostani kiállításra is igaz: egyes képeken hajók lebegnek a víz felett, az egyik még lángra is kapott, máshol tengeri halak, cápák és egy muréna bámulnak ránk szokatlanul közelről, mintha egy akvárium előtt állnánk, vagy magunk is a tenger mélyén lennénk.
Erdős Virág a saját művészetével is kapcsolódott a művekhez: a kiállításmegnyitóra verset írt. „A magam művészetével próbálok kapcsolódni Tamás művészetéhez. A magam furcsaságával az ő furcsaságához.”
A vers egyik részlete a kiállítás címét is megidézte:
„hömpölygő űrben pár kíváncsi szem ez a / kultúrafogyasztás ára / köröttünk köröz egy veszélytelen viszont / vicces és bölcs öreg cápa”
A kiállítás képei személyes történetekhez kapcsolódnak, amelyekről Fuchs Tamást kérdeztük. A művész ugyanis sokszor azért fest meg valamit, mert szeretné birtokolni. Így van ezzel, ha klasszikus festményt vagy szép tárgyat lát, de vágyának tárgya akár egy égitest is lehet.
– Amit nem tudok megvenni vagy eltenni, azt megfestem, így az enyém lesz, és megmutathatom másnak is. Ezért került a vásznamra a Föld körül keringő Hold és a Szaturnusz holdjai is – mondta a művész.
A képeken a halak között találunk murénát, makócápát és szirticápát is. Utóbbit a művész a Nyíregyházi Állatkertben fotózta le, amikor dekorációt kellett festenie az elefántok kifutóján.
– Egy nap, miután végeztem a kifutón egy burmai tájképpel, leültem az akvárium elé, hogy egy kicsit megpihenjek. Ekkor megláttam, hogy egy cápa föl-alá úszkál benne, így a mobilommal lefotóztam, majd elhatároztam, hogy megfestem. Később olvastam a grönlandi cápákról, amelyek ötszáz évig is elélhetnek, ezért a képen a cápámat kicsit átalakítottam: csemperagasztó és akrilfesték keverékét tettem rá, amitől strapabíróbbnak nézett ki. Így lett ő az öreg cápa.
Infó: Fuchs Tamás: Öreg cápa. Kurátor: Polgár Ladó. Ladó Galéria (Budapest, Klauzál téri Vásárcsarnok, első emelet). Megtekinthető szeptember 25-ig, szerdától péntekig 15.00–19.00.