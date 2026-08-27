A Bamboleótól Kurtágig – vasárnap kezdődik a Zsidó Kulturális Fesztivál

zene;Zsidó Kulturális Fesztivál;Korcsolán Orsolya;Mácsai Pál;Kelemen Barnabás;

2026-08-27 15:28:00 CEST

A Gipsy Kings világslágerei, Kelemen Barnabás és Korcsolán Orsolya hegedűjátéka, Mácsai Pál irodalmi műhelye és három korszakos zeneszerző előtti tisztelgés is szerepel a vasárnap kezdődő 28. Zsidó Kulturális Fesztivál programjában. Augusztus 30. és szeptember 10. között közel harminc program várja a közönséget.

Aligha megszokott koncerthelyszín a Dohány utcai zsinagóga a Bamboléo, a Djobi, Djoba vagy az Un Amor számára. Augusztus 30-án mégis ezekkel a világslágerekkel kezdődik a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál: a Gipsy Kings by Diego Baliardo ad koncertet a zsinagógában. Az eredeti formáció egyik alapító tagja, Diego Baliardo vezette együttes a flamenco rumbát a pop és a világzene elemeivel ötvöző hangzásával a nyolcvanas évek végén vált világszerte ismertté. A koncerten a Volare feldolgozása is megszólal majd.

A fesztivál csaknem két hét alatt közel harminc programot kínál, több mint háromszáz fellépővel. A Dohány utcai mellett a Rumbach Sebestyén utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, a Goldmark terem, valamint a pécsi zsinagóga is helyszín lesz. A műfaji határok pedig legalább ennyire tágak: a klezmertől és a klasszikus zenétől a világzenén át az irodalomig és a filmig terjed a program.

A Dohány utcai zsinagóga egyik kiemelkedő komolyzenei eseményének ígérkezik szeptember 2-án a L’dor vador – Nemzedékről nemzedékre gondolatára épülő hangverseny. Netanel Hershtik kántor, Kelemen Barnabás hegedűművész és Daniel Grossmann karmester lép fel a MÁV Szimfonikus Zenekarral. A koncerten a zsidó liturgikus zene és az operairodalom részletei mellett Max Bruch g-moll hegedűversenye is elhangzik. A nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyományt jelentő héber kifejezés egyben az est gondolati kerete: a kántorművészet évszázados tradíciója és a klasszikus zene találkozik benne.

Másféle kapcsolatot teremt múlt és jelen között Korcsolán Orsolya szeptember 8-i koncertje a Rumbach utcai zsinagógában. A Bécsben élő hegedűművész a fesztivál történetében először fellépő Wiener Concert-Vereinnel muzsikál, az együttest fia, Sugár Nátán vezényli. A hangverseny néhány nappal a zsidó újév beköszönte előtt Max Bruch Kol Nidréjével kezdődik, majd Mieczysław Weinberg ritkán hallható hegedű-Concertinója és Csajkovszkij Vonósszerenádja következik, a végén pedig Johann és Josef Strauss Pizzicato Polkája hozza el a címben ígért bécsi derűt.

Korcsolán Orsolya pályáján régóta fontos helyet foglal el a közép-európai és a zsidó zenei örökség feltárása; Weinberg zenéjének megszólaltatása is ebbe a munkába illeszkedik.

Már a fesztivál első estéjén három, egymástól meglehetősen távol álló zeneszerző kerül egymás mellé a Rumbach utcai zsinagógában. A Kurtág 100, Reich 90, Satie 160 című koncert három évforduló köré szerveződik: 2026-ban Kurtág György századik, Steve Reich kilencvenedik, Erik Satie pedig százhatvanadik születési évfordulóját ünnepeljük. A program e három különböző zenei világ között keres kapcsolatot.

Nem minden „műhely” működik azonban hangszerekkel. Mácsai Pál szeptember 6-i estjén azt mutatja meg, mi történik, mielőtt egy vers elhangzik a színpadon. A Műhelylátogatás egyszerre ígér előadást és bepillantást a színészi munkába: hogyan választ szöveget az előadó, mit keres benne, és hogyan alakul ki annak színpadi megszólaltatása. A magyar költészet másfél évszázadából válogat, Arany Jánostól, Petőfitől és Adytól Radnótin, Pilinszkyn és Petrin át Parti Nagy Lajosig és Kemény Istvánig.

A nagyobb koncertek között a Dohány utcai zsinagógában lép fel az izraeli Avishai Cohen Trió, a Budapest Klezmer Band és a pozsonyi Preßburger Klezmer Band pedig Molnár Piroska közreműködésével tart „klezmer csúcstalálkozót”. A Rumbach utcai zsinagógában Spiró György nyolcvanadik születésnapjához kapcsolódik a Spirónia, Bősze Ádám, Jordán Adél és Fekete Ernő közös esttel jelentkezik, és az Anima Sound System is koncertet ad.

A kisebb helyszíneken a klezmer mellett a szefárd és a balkáni zsidó zenei hagyomány is megjelenik. A Dalinda Nádasdy Fannival, Paár Juliannával és Tímár Sárával indul világzenei utazásra, a Frankel Leó úti zsinagógában pedig ősbemutatóként hangzik el Lisztes Jenő Klezmer rapszódiája a Sabbathsong Klezmer Band előadásában. A Hegedűs Gyula utcai zsinagógában Szerb Antal regénye nyomán A holdvilág utasai címmel rendeznek zenés irodalmi estet.

A Goldmark teremben pedig a mozi kapcsolódik a fesztiválhoz: három olyan film kerül vászonra, amely különböző módon vált a zsidó kultúra és a populáris kultúra részévé. Mel Brooks 1967-es Producerek, Norman Jewison 1971-es Hegedűs a háztetőn és Bob Fosse 1972-es Kabaré című filmjét Réz András beszélgetései kísérik.

A Zsidó Kulturális Fesztivál így nem egyetlen hagyományt próbál vitrinbe zárni. A Gipsy Kings mediterrán rumbájától Bruchon és Weinbergen át Kurtágig, a klezmertől Szerb Antalig olyan művek és előadók kerülnek egymás mellé, amelyek és akik egészen különböző módon kapcsolódnak egymáshoz. Éppen ettől válhat a csaknem kéthetes programsorozat többé egymás után következő koncerteknél és esteknél: a hagyomány itt nem lezárt örökség, hanem olyasmi, amit minden nemzedék újra használatba vesz.

Infó: 28. Zsidó Kulturális Fesztivál, augusztus 30.–szeptember 10., budapesti és pécsi helyszíneken. A részletes program a fesztivál honlapján olvasható.