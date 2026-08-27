Két hétig elérhető Nádas Péter rendhagyó portréfilmje

film;Nádas Péter;portré;

2026-08-27 14:25:00 CEST

A szerdán 83 évesen elhunyt világhírű írónkról Saját erdő címmel Kárpáti György Mór készített filmet. Az alkotásban Nádas Péter monológja hallható, Laurie Anderson New York-i avantgárd művész zenéjével.

Két hétig elérhető az interneten, a Telex YouTube-oldalán a Saját erdő című portréfilm a szerdán elhunyt Nádas Péter íróról. A filmet Kárpáti György Mór készítette 2023-ban, az operatőr Pálos Gergely, a zeneszerző pedig maga Laurie Anderson volt – írja a portál kulturális rovata, a Karakter. A filmre Nádas Péter Facebook-oldalának kezelői külön bejegyzéssel hívják fel a figyelmet.

A Saját erdő rendhagyó portré Nádas Péter íróról. A filmben egy fegyelmezett, reflektív ember beszél az élet néhány, mindannyiunk számára fontos jelenségéről, mint az ökológiai katasztrófa, az öngyilkosság, a szerelem és a kultúra. Monológját a gombosszegi táj asszociatív képei kísérik, otthonáról, kertjéről, a közeli erdőről és az élővilágról – Laurie Anderson New York-i avantgárd művész megigéző zenéjével – áll a film hivatalos szinopszisában.

Hozzáteszik, az alkotás egyszerre természetfilm és irodalmi portré, amely egy különösen bizonytalan időszakban tárja elénk egy elmélyült gondolkodó kétségbeeséstől és agressziótól mentes, határozott üzenetét. A film alapját egy többnapos beszélgetés képezi, amit Simonyi Balázs filmkészítő-ultramaratonfutó és Kalmár Melinda történész készített.