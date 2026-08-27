Kiírták a pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára

pályázat;kultúrpolitika;Magyar Nemzeti Levéltár;Sári Zsolt;

2026-08-27 13:57:00 CEST

Nyilvános pályázaton keresik a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatóját – jelentette be Sári Zsolt, a közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. A pályázatokat szeptember 18-ig lehet benyújtani.

Sári Zsolt közlése szerint nyilvános pályázaton választják ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatóját. Az államtitkár bejegyzésében hangsúlyozta: az intézmény az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi a magyar történelem meghatározó dokumentumait, amelyek a történeti és családtörténeti kutatások fontos forrásai.

A pályázati felhívást augusztus 19-én tették közzé, a jelentkezésre harminc nap áll rendelkezésre. A pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Személyügyi Főosztályára kell benyújtani.

Az új főigazgató személyéről a pályázati határidő lejárta után hatvan napon belül, a szakmai bizottság javaslatának mérlegelésével a miniszter dönt. A munkakör 2026. október 17-től tölthető be.

A pályázati felhívás a kormány honlapján érhető el.