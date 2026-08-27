Forma-1: Colapintóval hosszabbított az Alpine

Forma-1;szerződések;

2026-08-27 15:21:00 CEST

Változatlan pilótapárossal áll rajthoz a 2027-es szezonban az Alpine, amely szerződést hosszabbított Franco Colapintóval. Csapattársa továbbra is Pierre Gasly lesz, aki még tavaly írt alá egy többéves kontraktust.

„Nagyon örülök, hogy 2027-ben is ennél a csapatnál maradhatok - jelentette ki Franco Colapinto, aki jövőre is a Forma-1-ben szereplő Alpine versenyzője lesz. - Nagyon boldog vagyok itt, és igazán otthon érzem magam. Különösen jó érzés, hogy az idei évben jelentős előrelépést tettünk a tavalyi szezonhoz képest. Még rengeteg mérföldkövet kell elérnünk, és tudom, hogy a csapat keményen dolgozik azon, hogy megtalálja a teljesítményt és folyamatosan jobbá tegye az autót.

A hosszú távú céljaink egyértelműek: versenyezni és nyerni szeretnénk.”

A 23 éves pilóta a 2025-ös imolai versenyhétvégén mutatkozott be az Alpine színeiben, miután a csapat megvált Jack Doohantől. Az argentin versenyző idén az eddigi 12 nagydíjon 19 pontot gyűjtött. Pályafutása eddigi legjobb eredményét Kanadában érte el, ahol hatodik lett.

Colapinto mostani szerződéshosszabbításával eldőlt, hogy változatlan marad 2027-re az Alpine párosa, hiszen Pierre Gasly már tavaly aláírt egy többéves kontraktust.