Átlátszó: Környezetvédelmi engedély nélkül építi a paksi fenékküszöböt a kormány

Paks;építkezés;engedély;természetvédelem;

2026-08-27 15:18:00 CEST

A jóváhagyást szeptember 30-ig kell kérelmezni, miközben a beruházás addigra várhatóan már elkészül.

Környezetvédelmi engedély nélkül kezdődött meg a paksi fenékküszöb építése, és a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálat, valamint a Natura 2000 hatásbecslés sem készült el - írja az Átlátszó.

A lap által megkérdezett EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület környezetjogásza szerint az előírások alól az sem ad felmentést, hogy a kormány közcélú, kiemelt beruházássá minősítette a projektet.

Az augusztus 12-én elfogadott kormányrendelet alapján szeptember 30-ig kell kérni a környezetvédelmi működési engedélyt egy Natura 2000 hatásbecslést is tartalmazó környezetvédelmi felülvizsgálat alapján. A portál szerint a fenékküszöb addigra elvileg már elkészül, noha a környezetvédelmi törvény alapján az engedélyt a beruházás megkezdése előtt kell megszerezni.

Az EMLA jogásza arról is beszélt, hogy a hatóság az elkészült létesítmény esetében sem köteles kiadni az engedélyt. Dönthet úgy, hogy kiadja a környezetvédelmi működési engedélyt, és emellett esetleg környezetvédelmi intézkedéseket ír elő, vagy korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja a tevékenység folytatását. A fenékküszöb megépítéséhez 145 ezer köbméter követ használnak fel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy az engedélykérelemhez szükséges hatásvizsgálati dokumentáció elkészíttetése a beruházó feladata. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatása szerint a hatósági eljárások előkészítését és lefolytatását az OVF megbízása alapján, annak tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, száz százalékban állami tulajdonú VIZITERV Environ Kft. végzi, az előkészítés pedig folyamatban van.

A parttól partig húzódó fenékküszöb a Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a felvízi oldalon visszatarthatja és megemelheti a vizet, az alvízi szakaszon viszont súlyosbíthatja a kisvizes helyzetet, akadályozza a hordalék és az élővilág mozgását, valamint hozzájárul a meder további mélyüléséhez. Dedák Dalma, a WWF vízügyi szakértője azt írta, hogy a hazai vízügyi tervezők „kifejezetten szeretik megkerülni az érdemi környezeti vizsgálatokat”.